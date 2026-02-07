亞太眼科學會年會一連四日假會展舉行　吸引逾萬眼科專家抵港

「APAO 2026 亞太眼科學會年會」周四（5日）起一連四天在香港會議展覽中心舉行，年會吸引了來自全球的逾萬名眼科醫生、研究人員及護理專家，就防治眼疾的最新發展進行深交流，並特別增設中文講座環節。第37屆香港眼科學術會議亦與年會同時進行。醫務衞生局局長盧寵茂致辭時指，藉年會能向世界展示香港的眼科醫療技術與科研實力，進一步鞏固香港作為國際眼科樞紐的領導地位。



全球眼科專家聚首一堂出席APAO 2026開幕禮。（APAO 2026亞太眼科學會年會提供）

全球眼科專家聚首一堂出席APAO 2026開幕禮。（APAO 2026亞太眼科學會年會提供）

「APAO 2026 亞太眼科學會年會」開幕典禮由盧寵茂擔任主禮嘉賓，他指APAO年會今年第五度落戶香港，可見本港在眼科領域的卓越實力備受國際認可。他又說此國際級平台能向世界展示香港的眼科醫療技術與科研實力，進一步鞏固香港作為國際眼科樞紐的領導地位。

醫務衞生局局長盧寵茂擔任APAO 2026 開幕禮主禮嘉賓。（APAO 2026亞太眼科學會年會提供）

年會以「放眼未來：創新眼科」為主題，聚焦於前沿科技在臨床應用中的作用。亞太眼科學會年會主席兼香港眼科學會會長任卓昇表示，本屆年會將展開超過300場專題講座，涵蓋19個眼科亞專科，包括核心領域如白內障和青光眼，以及人工智能、數碼醫療等新興領域。

值得一提的是，今年年會特設中文講座環節，邀請了來自111個國家及地區的逾11,000名參加者，促進內地與香港及全球專家的深度合作。香港青光眼學會會長兼亞太眼科學會秘書長及首席執行官譚智勇指，這些舉措將加速中國內地與國際眼科界的協作，展示中國在近視防控策略上的成就。

「21世紀眼科全球領袖」第二屆頒獎典禮。（APAO 2026亞太眼科學會年會提供）

會議的亮點之一為「21世紀眼科全球領袖」第二屆頒獎典禮，旨在表彰在眼科領域作出卓越貢獻的醫生和視覺科學家。任卓昇指今屆年會的另一項重要新猷，是由香港眼科學會、香港眼科醫學院、香港執業眼科醫生會及香港小兒眼科及斜視學會等4個眼科相關組織，聯合成立首個香港跨學科近視防控專家硏究小組。小組將率先綜合學術研究、臨床服務及公眾教育的精髓，為香港制訂全面的近視防控策略並向政府提出具體建議。

四個眼科相關組織成立首個香港跨學科近視防控專家硏究小組。（APAO 2026亞太眼科學會年會提供）

國際眼底病科學院院長兼亞太眼科學會年會學術委員會主席林順潮則公布，成立了兩個學會，分別是世界眼科人工智能及科技創新學會（GOATS），以及亞太幹細胞及基因治療學會（APSOCGT），以推動亞太及世界眼科人工智能、科技創新、幹細胞及基因治療，從基礎研究𨍭化到臨床應用。