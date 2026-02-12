濕疹｜港大研植物複合配方紓緩潤膚膏　需數億作臨床測試成配方藥

濕疹是常見的皮膚病，患者往往痕癢難耐，影響生活質素。港大李嘉誠醫學院微生物學系團隊經逾10年研究後，發現金黃色葡萄球菌過度增殖及其釋放的毒素，是阻礙皮膚屏障修復的因素。團隊研發出植物複合配方「安思靈」（Anesinin），將其製作成潤膚膏，搽上後將皮膚上的金黃色葡萄球菌轉化為無害狀態，減輕痕癢及發炎情況。曾有使用20年類固醇藥物的濕疹患者在用後得到改善。



香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授、InnoHK 病毒與疫苗研究中心總監袁國勇表示，配方經三期臨床測試後可成為藥物，但保守估計需數億元。



港大李嘉誠醫學院微生物學系團隊經逾10年研究後，發現金黃色葡萄球菌過度增殖及其釋放的毒素，是阻礙皮膚屏障修復的因素。（董素琛攝）

港大發現黃色葡萄球菌釋放毒力因子與毒素為濕疹關鍵

濕疹是香港最常見的皮膚病之一，全港每5人中就有一人受到困擾，嚴重影響睡眠及心理健康。傳統濕疹護理多傾向於暫時性抑制炎症或無差別殺菌，常用療法如外用類固醇或抗生素，雖能短期控制病情，卻未能觸及導致皮膚屏障持續受損及炎症反覆發作的根源。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系團隊領導、研究逾10年，發現濕疹反覆難癒的核心機制，是金黃色葡萄球菌的過度增殖及其釋放的毒力因子與毒素，是驅動慢性炎症與阻礙皮膚屏障修復的關鍵。

「安思靈」可將金黃色葡萄球菌轉化為無害狀態

團隊將基礎研究轉化為應用方案，研發出植物複合配方「安思靈」（Anesinin）。該技術並非盲目殺菌，由獨特的天然生物活性分子複合而成，能將皮膚上的金黃色葡萄球菌轉化為無害狀態，從而阻斷引發搔癢、發炎及後續導致濕疹的過程。

Anitch品牌旗下蘊含「安思靈」的濕疹修復系列產品。（董素琛攝）

以Anitch品牌名義售賣 屈臣氏藥房每支賣$458

團隊透過Anitch品牌實現商業化。Anitch品牌旗下蘊含「安思靈」的濕疹修復系列產品，將率先獨家於香港屈臣氏藥房全面上架，在全港60間駐店藥房及「Watsons 隨時 Chat」網上平台發售。據Anich網站顯示，300毫升的屏障身體修復乳需458元。

有患暫在使用複合配方「安思靈」的潤膚膏後，情況獲得改善。（董素琛攝）

微生物學系教授：20年濕疹患者用後「已經冇咗惡性循環」

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系教授高一村表示，該產品僅為潤膚膏，不是藥物，不會令患者「好返」，但可抑制金黃葡萄球菌。他憶述，有曾使用類固醇藥物20年的濕疹患者，在使用個潤膚膏後情況大有改善，向他反映「已經冇咗惡性循環嗰種感覺」。至於配方日後要變成配方藥，他指「仲有一段唔程要行」。

圖為左起：香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇（左）及該系教授高一村講解「安思靈」（Anesinin）作用。（董素琛攝）

需經三期臨床測試才可成為藥物

袁國勇補充指，要讓配方成為一種藥物需經三期臨床測試，保守估計需數億元，笑言「咁嗰度我哋隨時可以做到，如果你有錢」。他有信心該技術變成配方藥後，可較任何生物藥劑更便宜。