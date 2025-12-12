綠帽男曝做便宜老豆經歷　1場濕疹揭老婆謊言！結局反轉惹哭全網

一名日本男子近日在Threads分享他發現老婆出軌，兒子甚至與自己沒有血緣關係的經歷，情節比狗血劇更離奇，引來大量網民關注事件。生活遇上巨變，但男子仍希望成為稱職的父親，獨力撫養3名孩子長大。



日本男子近日在Threads分享他發現老婆出軌，甚至與兒子沒有血緣關係的經歷（《黑暗榮耀》）

事主2009年與前妻結婚，13年後離婚，翌年以單親爸爸身份帶着3名子女一同生活。然而今年發生天翻地覆的轉變，他發現4歲的小兒子並非自己親生。他表示當刻作為爸爸的自信心全數消失：「眼前一片空白，心情比起憤怒，更加像是無法形容的絕望。」

男子現時以單親爸爸身份帶着3名子女一同生活（Threads @takuran_nikki）

幾年前他需要到其他縣市工作，每個月只能抽空回家兩三次。然而事主有日察覺老婆身形突然暴漲，對方才坦承已懷有5個月身孕。工作繁忙的他，根本想不起兩人最近有過性行為，亦不明白老婆為何一十直隱瞞有身孕一事。

老婆指他當時為喝醉狀態，又解釋因為怕事主勸自己墮胎，才沒有刻意提及。他形容當時對老婆100%信任，亦將新生命當成努力工作的動力之一。不過他仍然感到不安，更潛意識拒絕親近小兒子，直到孩子滿月才第一次抱他。

小兒子因濕疹而要就醫，驗血發現為AB型，不可能為男子與前妻所生（Threads @takuran_nikki）

有次小兒子因濕疹而要求醫，事主請醫生進行過敏測試後順便再驗血型。兩夫婦分別為O型和AB型，根本不可能誕下AB型的孩子。為求杜絕一切誤會，事主決定再驗DNA，結果顯示他與小兒子的血緣關係是0%。

男子堅持親自照顧3人，更為了不讓前妻獲得撫養權，而帶着孩子們轉校和搬家（Threads @takuran_nikki）

雖然發現其中一名孩子並非親生，但他仍堅持親自照顧3人，更為了不讓前妻獲得撫養權而帶着孩子們轉校和搬家。他直言不會就此罷休：「我會在此記錄離婚官司的情況。」網民對他的遭遇表示同情，又安慰他親生不代表一切：「作為父親，你已經做得很好了」、「那孩子沒有血緣仍叫你爸爸，你付出的愛比誰都多」。