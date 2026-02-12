日昇小食韭菜餅觀塘年宵市場賣貴逾一倍　老闆開口解釋3件$50原因

土瓜灣小食店「日昇小食」，憑著手工製作的爆餡韭菜餅為人熟識，今年更殺入觀塘年宵市場，惟卻因定價翻倍惹來熱議，有網民指價錢是「水魚級」、形容「割韭菜」。《香港01》今日（12日）晚上到訪觀塘年宵市場，老闆何先生開腔指，知悉網民的評價，但他表示理解，「因為始終佢哋未必知道我哋背後畀出嚟嘅成本係幾多，佢哋好多時候好直接咁比較土瓜灣嘅價錢同年宵嘅價錢。」



何老闆解釋指，連計租金及電力費用，於年宵經營一日的成本較土瓜灣店貴4至5倍。有光顧的市民表示，不介意價格較貴，認為產品的售價要視乎環境。



李先生不在意韭菜餅售價較貴。（董素琛攝）

觀塘年宵市場今晚（12日）人流不算太多。（董素琛攝）

土瓜灣店賣韭菜餅3件$24 年宵市場3件賣$50

農曆新年將至，食環署轄下的年宵市場在昨日（11日）起開鑼，一連7日在全港各區舉行。土瓜灣小食店「日昇小食」，憑著手工製作的爆餡韭菜餅為人熟識，今年更殺入觀塘年宵市場，惟定價卻惹來熱議。原本在土瓜灣門店賣24元3件的韭菜餅，年宵市場升至50元3件，一件20元。有網民直指價錢是「水魚級」。

有網民指，$50三件韭菜餅是「水魚級」價錢。（Threads截圖）

日昇小食今年在觀塘年宵市場開檔，韭菜餅售價50元3件。（董素琛攝）

日昇小食土瓜灣店價目表顯示，韭菜餅售價24元3件。（Openrice圖片）

老闆何先生：網民未必知道我哋成本係幾多

今晚觀塘年宵市場「日昇小食」攤檔前的人流不少，數名店員忙於製作食物、招呼客人。該店老闆何先生表示，知悉網民的評價，但他表示理解，「我哋都接受佢哋嘅聲音，因為始終佢哋未必知道我哋背後畀出嚟嘅成本係幾多，佢哋好多時候好直接咁比較土瓜灣嘅價錢同年宵嘅價錢。」

「日昇小食」的攤檔前的人流不少，數名店員忙於製作食物、招呼客人。（董素琛攝）

年宵市場一日成本比土瓜灣店貴4至5倍

何先生續指，連計租金及電力費用，於年宵市場經營一日的成本較土瓜灣店貴4至5倍，故只好無奈加價。

他表示，參與年宵旨在感受氣氛，認為銷情尚算理想，有信心可賺取盈利。他未有統計每天賣出的產品數量，但指韭菜餅較熱賣，雖賣出的數量不及土瓜灣店，但每天仍可賣出數百件。

食客不介意售價：搭車過去土瓜灣的費用都差不多

附近居民李生及李太在年宵市場購買韭菜餅，早已在社交平台得知售價較貴，但他們未有在意，「無關係呀，我要搭車過去嘅話差唔多啫...... 計一條數，我呢度去土瓜灣都要10蚊，我哋兩個20蚊，差唔多啦。」他們又認為，此處所售的韭菜餅味道不錯，10分滿分的話會給予8.5分。

鄭先生一家四口到年宵市場，花費約200元購物。圖為鄭先生的女兒。（董素琛攝）

另一食客高度評價：味道10分滿分的話會給予9分

另一位客人鄭先生一家四口來到觀塘年宵市場，以50元購買了3件韭菜餅。鄭先生指，未有比較過土瓜灣店及年宵市場所售韭菜餅的價格及食物質素，味道10分滿分的話會給予9分。至於韭菜餅價格較貴，他則表示：「睇環境㗎啫󠄁，冇咩所謂嘅，合理嘅價錢咪得囉。」