兩女在非行人路段過路被撞重傷　官指不能全怪司機　判被告社服令

貨車司機在東涌東薈城停車場出口處駕駛輕型貨車時，撞傷兩名女途人，其中一人更現創傷性腦損傷，並需輪椅助行。司機否認危險駕駛，經受審後被裁定不小心駕駛罪成。裁判官施祖堯今(13日)判刑指，事發路段是行車線，理應不容許行人過路，行人受傷不能全盤歸咎司機，其責任甚至高於被告，故判被告80小時社會服務令。



案發地點在東薈城停車場出口

被告張智誠（貨車司機，56歲），被裁定於2025年3月14日，在東涌達東路近燈柱DC1-672，即東薈城停車場車輛出口外，不小心駕駛一輛輕型貨車，引致楊斯斯和鄭安妮身體受嚴重傷害。

兩名事主均被撞至嚴重受傷。

兩名事主均被撞至嚴重受傷。

案發地點在東涌東薈城停車場出口，官接受該路段理應不容許行人過路。

案發地點在東涌東薈城停車場出口，官接受該路段理應不容許行人過路。

案發地點在東涌東薈城停車場出口，官接受該路段理應不容許行人過路。

案發地點在東涌東薈城停車場出口，官接受該路理應不容許行人過路。

事主受傷不能全盤歸咎被告的責任

裁判官施祖堯判刑指，被告原欲承認不小心駕駛，最後亦只被裁定這罪罪成，因此可視他認罪。事發地點有3條行車線，司機預計有行人經過的機會不大。本案嚴重之處，在於行人遭受嚴重傷害，惟她們受傷不能全盤歸咎被告的責任，甚至可說事主的責任高於被告。施官考慮到被告駕駛紀錄和家庭背景良好，接納社會服務令服告建議，判處80小時服務令。

其中一名事主現需輪椅代步

事發於2025年3月14日下午，時任港珠澳大橋保安員楊斯斯和在大橋擔任科文的鄭安妮，在東薈城一帶過馬路，準備搭公司巴士上班，卻遭被告的車撞到。楊被撞至顳骨骨折，出現創傷性腦損傷，需以輪椅代步，鄭事發後留院8日。施官早前裁決稱對兩名事主受重傷感同情，但涉案路段不許行人橫過，被告駕駛方式亦非遠遜合理駕駛者水平，故只裁定他不小心駕駛罪成。

案件編號：STCC 3535/2025