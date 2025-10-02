東涌巴士撞兩車至2死多傷　女清潔工腰椎粉碎性骨折永久傷殘索償

東涌裕東路3年前發生嚴重車禍，一輛龍運巴士與密斗貨車與客貨車連環相撞，釀成2名司機及6人受傷，包括多名當時正清理路面的清潔工人。巴士司機早前認危駕罪入獄3年2月。案中一名女清潔工，因意外致腰椎粉碎性骨折，且致永久受傷，行動亦需他人協助，她周二(30日)入稟區域法院，向巴士公司及肇事司機索償。案件將排期於明年3月20日進行核對列表審核聆訊。



原告為黃細花（Wong Sai Fa)，被告為吳晉驅（Ng Chun Kui)及龍運巴士有限公司。

肇事的龍運巴士車頭亦嚴重損毀，司機吳晉驅早前已認危駕罪被判囚3年2月。(資料圖片)

涉案的輕型貨車及密斗貨車均被撞至嚴重損毀。(資料圖片)

意外發生於東涌裕東路，當時有工人在清潔路面。（黃偉民攝）

涉案的一輛輕型貨車被撞至嚴重損毀，該車的司機最終亦不治。(資料圖片)

入稟狀指，意外發生於2022年12月16日，吳駕駛的龍運巴士，在東涌裕東路近東涌交滙處，撞向另兩部車，原告指意外由巴士司機疏忽所致。龍運巴士公司作為吳的僱主，亦須承擔責任，因而向吳及龍運償，但未有列明金額。

意外發生時多名工在路邊休息

資料顯示，意外發生於當日早上9時許，當時有約6名工人在裕東路清理路面工作，他到到路邊飲水休息時，巴士突撞向撞向工人所屬公司的密斗貨車，貨車衝前時有人被困車底，亦有穿反光背心的清潔工倒地。意外中，密斗貨車的司機及一名客貨車司法均在意外中死亡，本案原告則是其中一名傷勢嚴重的女清潔工。

原告在意外中受到永久性傷害

吳早前承認危險駕駛引致他人死亡，及危駕致他人身體受嚴重傷害等2罪，被判入獄3年2個月及停牌5年，案情披露，原告黃細花因這次意外，其第二腰椎粉碎性骨折，側盆骨壓迫性二型骨折，受到永久性傷害，黃往後都需要在他人陪伴及協助下行動。

案件編號：DCPI3675/2025