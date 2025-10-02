東涌巴士撞兩車至2死多傷 女清潔工腰椎粉碎性骨折永久傷殘索償
撰文：陳蓉
出版：更新：
東涌裕東路3年前發生嚴重車禍，一輛龍運巴士與密斗貨車與客貨車連環相撞，釀成2名司機及6人受傷，包括多名當時正清理路面的清潔工人。巴士司機早前認危駕罪入獄3年2月。案中一名女清潔工，因意外致腰椎粉碎性骨折，且致永久受傷，行動亦需他人協助，她周二(30日)入稟區域法院，向巴士公司及肇事司機索償。案件將排期於明年3月20日進行核對列表審核聆訊。
原告為黃細花（Wong Sai Fa)，被告為吳晉驅（Ng Chun Kui)及龍運巴士有限公司。
入稟狀指，意外發生於2022年12月16日，吳駕駛的龍運巴士，在東涌裕東路近東涌交滙處，撞向另兩部車，原告指意外由巴士司機疏忽所致。龍運巴士公司作為吳的僱主，亦須承擔責任，因而向吳及龍運償，但未有列明金額。
意外發生時多名工在路邊休息
資料顯示，意外發生於當日早上9時許，當時有約6名工人在裕東路清理路面工作，他到到路邊飲水休息時，巴士突撞向撞向工人所屬公司的密斗貨車，貨車衝前時有人被困車底，亦有穿反光背心的清潔工倒地。意外中，密斗貨車的司機及一名客貨車司法均在意外中死亡，本案原告則是其中一名傷勢嚴重的女清潔工。
原告在意外中受到永久性傷害
吳早前承認危險駕駛引致他人死亡，及危駕致他人身體受嚴重傷害等2罪，被判入獄3年2個月及停牌5年，案情披露，原告黃細花因這次意外，其第二腰椎粉碎性骨折，側盆骨壓迫性二型骨折，受到永久性傷害，黃往後都需要在他人陪伴及協助下行動。
案件編號：DCPI3675/2025
東涌車禍｜險死清潔女工留醫 悲痛憶述：轉個臉兩秒，同事唔見晒東涌車禍｜險死清潔女工：巴士女乘客指司機發緊夢 事前差點撞人東涌車禍｜64歲死者原為中港貨車司機 因疫情轉工 入職僅2個月東涌車禍｜死傷者屬路旁園境隊 食環﹕承辦商需適當距離放指示牌東涌車禍｜管工困前轆底13分鐘慘死 家人頓失支柱悲痛萬分東涌車禍｜職業死亡意外2死1重傷 工權會﹕港無道路清潔安全指引東涌車禍｜目睹兩工人失去知覺 巴士乘客：唔覺架車有減慢或剎車東涌車禍｜28歲巴士司機涉危駕被捕 入職2年半 今第二轉車出事東涌車禍｜事發前片段曝光 6工人路旁工作 事後一人困貨車前轆