今日新聞8分鐘｜恒基李家誠告周秀娜誹謗｜上海地鐵工地塌陷

天恆邨總站的士撞甩欄 不顧而去駛走 目擊者：嘩爛鬼晒！

天水圍昨日（11日 ）發生涉及的士不顧而去的交通意外。昨晚約10時10分，警方接獲途人報案，指一輛新界的士，在天恆邨公共運輸交匯處撞欄，之後駛離現場。人員到場後，發現約1.5米長鐵欄損毀。

事發一刻片段曝光，可見涉事綠的在彎位直撞鐵欄，一節欄杆幾被撞甩欲墜；事後的士褪車，沿出口方向駛走，明顯見到車頭冚已撞至摺起。途至燈位時，的士雖然停低未有「衝紅燈」，但非常心急欲開車，不斷慢慢駛前，整架車停在黃色行人輔助線上。片中可見，有途人舉機拍攝；cam主目擊亦不禁驚呼：「嘩！爛鬼晒！」

北大嶼山公路車禍｜男乘客身亡 父認屍指公司視作工傷 洽談賠償

北大嶼山公路周三（11日）發生奪命車禍，一輛的士往機場方向行駛時，其間從後直撞一輛箭嘴車，27歲姓周男乘客疑沒有扣上安全帶，被拋出車外，頭部重創送治不治。據了解，死者任職工程公司，事發時正前往機場取文件。今早（13日）10時許，死者親友在警員陪同下到葵涌公眾殮房認屍。眾人神情哀傷，死者父親指已與公司取得聯繫，意外會視為工傷處理，稍後將洽談賠償相關事宜。

車cam｜葵涌青山公路電單車自炒 鐵騎士貼地滑行「磨薑」四肢傷

葵涌青山公路發生驚險車禍。今日（12日）晚上約7時05分，一輛電單車沿青山公路—葵涌段，往荃灣方向行駛；途至麗瑤邨對開時，失事自炒。鐵騎士四肢擦傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。據悉，鐵騎士疑急煞時發生意外。

案發一刻車cam片段曝光，可見涉事電單車沿高速行駛，途經一個偵速攝影機（俗稱快相機）對開時，車身突然向右傾側，隨即人仰車翻，鐵騎士翻滾半周，全身朝下在路面滑行磨擦一段路，橫亘路中，幸後方車輛及時減速，打死火燈停車協助。而電單車則不斷打「白鴿轉」狂飆數十米始停下。警方正調查事故原因。

恒基李家誠入稟控告周秀娜誹謗及騷擾 聲明稱絕不認識女方

恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠今日（13日）入稟控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，因她引發虛假傳聞，聲明指李家誠絕不認識周秀娜，亦與她絕無任何關係。李家誠同時控告5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，要求停止不可助長的網絡欺凌文化。李稱是次採取法律行動，以釐清事實及保護個人及家族名譽。

李家誠表示，整個事件已纏擾近10年，一直沒有採取行動，是本着「清者自清」、 「息事寧人」的態度面對。但在2025年6月，周秀娜在宣傳其新電影作品期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，令事件再發酵，太太徐子淇及岳父岳母也受影響，而當時李家正在失去父親李兆基的悲痛。李家誠認為已達至忍無可忍的地步，所以有必要向周秀娜採取法律行動。

宏福苑大火｜涉煽動被捕中大生被踢出校 曾就火災提訴求及搞聯署

大埔宏福苑去年發生致命五級火，168人死亡。中文大學學生關靖豐（Miles Kwan）建立「大埔宏福苑火災關注組」，提出「四大訴求」及發起聯署，遭警方國安處以涉嫌煽動拘捕，其後准保釋候查。關靖豐周四（2月12日）在社交平台發文稱，「斷斷續續讀左（咗）六年書後」，已經被中大開除，但未詳述原因。

情人節遇周六難「曬命」 花檔正日送辦公室單減8成 提早周五送

周六（14日）是情人節，旺角花墟情人節花束和年花交織。有商户指，他們這段時間也十分忙碌，更要增聘人手，他們近幾日也開始派送情人節花，由於情人節是假期，故正日送貨到辦公室的訂單大減八成，會改在明天（13日）送貨或送到家中。

李家超落區到訪油麻地跟街坊、遊客拜早年 與長者同唱《迎春花》

下周二（17日）是農曆年初一，特區政府一眾官員將陸續展開歲晚落區活動，向市民送上新年祝福。行政長官李家超今（13日）早率先到油麻地駿發花園家訪及訪問長者中心。李家超稱，今早曾到啟德青年宿舍探望暫住該處的宏福苑居民，他已要求宏福苑大火的應急住宿安排工作組過年間要馬不停蹄，盡快想出乎合居民需求的安置方案。

驚現「天坑」 上海地鐵工地塌陷吞噬路面 疑局部滲漏釀禍

周三（11日），上海閔行區七莘路一個在建中的地鐵地盤發生大面積路陷，成為「天坑」。事後，上海申通地鐵集團通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置。事件中無人員傷亡。

遼寧鞭炮攤失火 路人駐足圍觀看半小時「煙花表演」

2月11日晚，遼寧盤錦有鞭炮攤失火，攤位內的煙花爆竹連環爆炸，持續約半小時，猶如上演了一場煙花表演。當地消防及居民證實，此次事故未有造成傷亡，起火原因有待調查。