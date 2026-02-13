故宮埃及展｜新年推30款新周邊 黑貓抱枕、掛件、星巴克聯乘精品
香港故宮文化博物館展覽「古埃及文明大展」開幕兩個月反應熱烈，周邊產品更一度掀起搶購潮。館方宣布將於農曆新年期間推出近30款主題文創產品，當中包括大受歡迎的黑貓周邊。另外館方又宣布與連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）推出聯乘精品及餐飲。
服飾方面，館方以木乃伊為主題推出襪子及棒球帽兩款商品，前者有黑白兩色售價為98元，後者則加入埃及之眼元素，共有兩個款式，售價為128元。
+6
至於成為大熱的黑貓，今次有多款新產品，包括售價148元的掛件、售價68元的琺瑯扣針、簇絨杯墊、售價98元的琺瑯磁鐵、杯蓋，亦有間尺書簽等文具，全部皆為法老造型。館方又推出法老貓的抱枕，售價為248元，預計四月起發售。
星巴克香港則宣布推出香港故宮文化博物館古埃及系列食品，包括開心果金字塔及木乃伊酥皮香腸卷；並推出古埃及文化系列咖啡杯套裝、隨行杯、行李牌，設計靈感取自古埃及文明的經典圖騰與象徵符號，將於全線香港及澳門星巴克發售，部份商品將於2月下旬推出。
其他產品：
