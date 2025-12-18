古埃及文明大展｜埃及法老貓炒價$1100　香港故宮：新貨下周有售

西九文化區香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」爆紅，連帶周邊商品也遇搶購潮，其中「法老貓咪毛公仔系列」商品瞬間售罄，有旋轉拍賣網站連頭巾大埃及法老貓叫價增至1,100元，比原售價高出2.7倍，不過即將「炒燶」。



館長吳志華今日( 18日）透露，加單的法老貓新貨即將抵港，料最快下周有售，售價不變。他表示，暫無意設限購，並表明可供售至明年8月底展覽結束時。館方透露，在西方黑貓被指不吉利，曾想過轉白色或棕色，但最終決定依照埃及歷史用黑色，市場反映喜出望外，啟發未來開發展覽文創產品。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」商品「法老貓咪毛公仔系列」已售罄。小的作價248元，大的則作價298元。（香港文化故宮博物館相片）

古埃及文明大展盲盒共有6款，每款128元，款式隨機。（香港故宮文化博物館）

塔沃芮特毛絨擺件，售港幣298元。（香港故宮文化博物館）

「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（資料圖片/夏家朗攝）

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」的焦點展品，包括約公元前1550至公元前1295年的圖坦卡門巨像。館方配以多媒體投影，重現巨像缺損部份。（資料圖片/夏家朗攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華形容這次「古埃及文明大展」是自2022年開幕以來最受歡迎的展覽，入場人數有望達70萬創開館以來新高。（資料圖片/夏家朗攝）

古埃及文明大展平均每日3000多人入場 非本地居民佔60%

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」自11月20日起向公眾開放以來，至今累計有7.6萬人次入場，平均每日3,000多人，出乎意料，以致首數日出現長長入場入龍。他表示，館方其後作出安排，現時一般排隊15分鐘便可入場。

入場觀眾當中，本地居民、內地遊客及外國遊客，分別佔比40%、30%及30%。

「古埃及文明大展」開幕後首個周本旋即出現人潮，一度要排隊45分鐘入場，以及暫停現場售票。（資料圖片/董素琛攝）

預計香港故宮今年總入場人次增至100萬

吳志華表示，香港故宮去年錄得91萬人人次入場，今年料達100萬人次。他透露，上周連同馮程淑儀北上到佛山介紹埃及展覽，「賣咗」150個會籍。

文創公仔盲盒補貨已上架 預告會推出第二批新設計盲盒

這個展覽更令館方意外，是1.8萬個文創公仔盲盒快速沽清。吳志華表示，館方其後即向內地廠房加單，上周新貨已上架，稱「去到出年8月仍重有貨」，不用擔心再無貨賣。他透露，將有第二批盲盒產品稍後推出。

以往香港故宮每年文創產品收益約五、六百萬元，吳志華（右）預計明年銷售額受古埃及展帶動可能達3、4千萬元。（資料圖片／夏家朗攝）

Carousell大埃及法老貓叫價比原價高2.7倍

其中最受觀迎的埃及法老貓，不論是連頭巾大隻款式或較小的款式，均迅速售罄。旋轉拍賣網站Carousell今晚所見，有用戶標價1,100元賣連頭巾大埃及法老貓，比原價298元高2.7倍。

12月18日晚上旋轉拍賣網站Carousell，有用戶標價1,100元賣連頭巾大埃及法老貓，比原價298元高2.7倍。(Carousell網頁截圖)

埃及法老貓下周上架 暫不設限購 一次買100隻都賣

吳志華透露，首批原來只訂製了數百隻，搶購情況出乎意料。館方其後加向內地廠商加單，新貨即將來港，料最快下周上架。至於新貨有多少隻，他稱會足夠賣至明年8月底展覽結束，暫不設限購，但如果要買如100個，可能會安排送貨。

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」周邊商品大賣。（香港文化故宮博物館相片）

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「古埃及文明大展」至今累計有7.6萬人次入場，平均每日3,000多人，出乎意料。（資料圖片／夏家朗攝）

2026年將呈獻至少9個全新展覽 當中3個與外國博物館合辦

香港故宮今日宣布2026年將呈獻至少九個全新展覽，包括四個與故宮博物院聯合主辦的全新專題展覽、三個分別與紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art (The Met) in New York）、吉美國立亞洲藝術博物館（Guimet-National Museum of Asian Arts），以及特列季亞科夫美術館（State Tretyakov Gallery）聯合主辦的特別展覽。

博物館亦將策展兩個新專題展覽，聚焦香港藝術家以中國神獸為主題的多媒體作品，以及書畫家和鑒藏家黃君實先生所創作及捐贈的作品。

香港故宮文化博物館2026年全新展覽。（香港故宮圖片）

香港故宮自2022年開幕以來，有五個與故宮博物院合辦的開幕專題展覽，至今已三年多，明年將會更換第一、二及五號展館展品。

．「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」（暫名）將於2026年6月3日起在展廳1揭幕，展現元、明、清時期中國在外交、商貿、科技、思想和工藝等方面的多元交流，展品以故宮博物院藏品為主，包括來自中國與亞洲其他地區，以至歐洲逾150件文物。

．「清宮製造與當代設計」（暫名）將於2026年9月30日起在展廳5舉行，展覽透過近200件珍貴文物，呈現清宮造辦處在各類宮廷器物的設計與製作、管理和陳設過程中扮演的重要角色。

．「清宮四時──宮廷生活與文化」（暫名）將於2026年11月4日起在展廳2舉行，以四時為題，展現清代宮廷文化和生活的豐富和有趣面貌。展覽將透過故宮博物院近200件珍貴文物，展示清代君主如何順天應時，根據四時節氣從事各項活動。

．2026年為丙午馬年，博物館將推出專題展覽「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」（暫名）。展覽將於2026年3月20日至2027年3月17日在展廳4舉行，展覽以宮廷與文人、傳統與現代、東方與西方繪畫的對話為策展思路，探析中國藝術中以馬為主題的繪畫，展示中國元、明、清至近現代的繪畫珍品。

．「琳瑯──紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」（暫名）將於2026年4月15日至10月19日在展廳8展出，為香港首個涵蓋六大洲、跨越近四千年、聚焦世界珠寶首飾的大型展覽。

．天國之窗──特列季亞科夫美術館宗教藝術珍藏」（暫名）將於2026年10月21日至2027年3月26日於展廳9舉行，向公眾呈現東正教深厚的文化藝術傳統，展覽將展出約100件來自享譽國際的俄羅斯特列季亞科夫美術館之珍貴館藏。

．「雲光萬里──絲綢之路的文化交流與佛教藝術」（暫名）將於2026年12月9日至2027年4月26日於展廳8舉行，展出約150件佛教藝術品，包括來自法國吉美國立亞洲藝術博物館的雕塑、象牙雕刻、玻璃器、金器和紡織品等。

．「山海化生──神獸的數字新生」（暫名）將於2026年5月13日至12月31日於展廳7舉行。展覽以紫禁城壯麗的建築群和引人入勝的神話、神獸主題文物為靈感，探索當代社會、文化歷史、自然與科技創新之間的關係。

．「欣於所遇──黃君實書畫藝術」（暫名）將於2026年6月24日至9月30日於展廳6舉行，是香港著名書畫家和鑒藏家黃君實創作歷程的大型展覽，展品來自黃君實夫人黃龐志英近期向博物館捐贈的60餘件重要作品。