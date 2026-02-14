宏福苑火災｜周一鳴：錄口供接近完成　須確認安全才讓居民回單位

警務處處長周一鳴今日（2月14日）在電台節目表示，警務處處長周一鳴今日（2月14日）在電台節目表示，跨部門調查小組就宏福苑火災進行錄口供等調查接近完成，但仍需要時間進行科學鑑證。



警方就大火起訴三人，指他們涉嫌發布煽動刊物、妨害調查危害國家安全罪等，周一鳴表示，有人利用重大事件煽動違反國家安全，本土恐怖主義不容忽視。



大埔宏福苑大火，可見工人正在清除八幢大廈的外牆棚架。（蔡正邦攝）

現場開始拆棚 仍需要時間作科學鑑證

周一鳴出席商業電台節目《政經星期六》，談及宏福苑火災調查工作。他指出，大火後有樓宇主力牆燒至只剩鋼筋，天花被燒爛，要在確保安全的情況下，才能讓居民重返單位。他又表示，跨部門調查小組已接近完成落口供等調查，但仍需要時間進行科學鑑證，現場則已開始拆棚。

警務處2月11日舉行在記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作。（夏家朗攝）

火災後3人涉違國安法被檢控 周一鳴：本地恐怖主義不容忽視

警務處日前公布，就福苑火災，有多人涉嫌違反國安法被捕，其中3人已被檢控，包括涉嫌干犯明知而發布具煽動意圖刊物罪和妨害調查危害國家安全罪。周一鳴表示，有人利用大事件煽動違反國家安全，政府不能夠讓煽動意圖萌芽。

他強調，本土恐怖主義不容忽視，市民可以批評政府，但要有價值及質素，政府亦會聆聽市民透過不同途徑反映的意見，並作出改善。