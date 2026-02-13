宏福苑｜管理人合安首公布工作進度 已接收物管公司部份文件資料
撰文：林遠航
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級大火後，土地審裁處批准政府申請，解散業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下的「合安管理有限公司」為該屋苑的委任管理人。合安昨日（12日）在網上平台首次公布4項工作進度，包括向合資格業主派發共1,110張市建局資助支票、從前任管理公司接收部分文件及資料，亦已更新法團的銀行帳戶授權簽署人。
合安管理有限公司昨日在其設立的屋苑網上平台公布4項工作進度，指截至本周三（11 日），已於指定地點向合資格業主派發共1,110張市建局的資助支票，又指根據資料，部分人因未符合市建局資格要求，或從未支付大維修供款等原因，不在資助發放名單內。
合安又指，已與離任的物業管理公司接收了部份文件及資料，由於數目頗多，會盡快整理及查閱。翻查資料，宏福苑的前任物管公司為置邦物業管理有限公司，據報管理合約去年底已屆滿。
合安並指已更新宏福苑業主立案法團的銀行帳戶授權簽署人，現以法團管理人的身分成為銀行戶口的授權簽署人，有權處理相關事宜。
至於獨立委員會，合安指其代表包括法律顧問，已出席2月5日的指示會議，亦將會出席之後的聽證會，以了解進度，並會按獨立委員會查詢提供所需資料，以配合相關工作。
合安又指，將會不時向業主通報工作進展。
