馬年｜東壩9A加班最少30小巴服務 北潭涌關閘增屏幕發布交通情況
撰文：陶嘉心
出版：更新：
西貢萬宜水庫東壩是內地客訪港熱門景點之一，即將來臨的一連九日內地春節黃金周期間、即本月15日至23日估計約有143萬內地旅客進入香港。運輸署指，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的新界專線小巴第9A號線即日起至23日（年初七），除周末及公眾假期提供服務外，平日亦提供服務。小巴會按需求加密班次，調配額外車輛，由一般周末及假期的4輛小巴，大幅增至不少於30輛，並預留後備車輛和司機。
運輸署指，已與新界專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）營辦商協調，今日至2月23日，除周末及公眾假期提供服務外，平日亦提供服務。今早往萬宜水庫東壩的首班車已由上午9時半提早至約8時半後開出；小巴會按需求加密班次，調配額外車輛，由一般周末及假期的4輛小巴，大幅增至不少於30輛，並預留後備車輛和司機。
營辦商亦會配合警方交通管制措施，靈活加密班次，疏導候車乘客。北潭涌關閘前方亦會設置信息顯示屏，向駕駛人士及遊人發布通往東壩一帶的道路交通情況。
署方指，會與營辦商緊密聯繫，密切留意乘客需求及交通情況，適時作出相應安排，又呼籲市民預留充裕時間出行，並留意「香港出行易」App的最新交通消息。
