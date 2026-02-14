年宵花市2026｜15個年宵市場開放時間及地址　年初一清晨仍有得行

【年宵市場/花市/新春花市2026/馬年/維園花市】2026年農曆年宵市場將於周三（11日）年廿四開鑼，一連七天在全港各區舉行，至2月17日（年初一）清晨7時結束，想「標尾會」可留意年初一清晨，不過可能攤檔已沽清貨品，未必買到心頭好。



全港15個年宵市場共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。



其中，全港最大的年宵市場維多利亞公園有400個攤位，早前快餐攤位競投，最接近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，最終分別以23萬及15.5萬元成交，「舖王」較蛇年高4.8萬元。



全港14個食環署年宵市場加啟德首個戶外海濱年宵市集地點、開放時間、攤位數量及前往交通方法一文看清。



▼2月11日 維園年宵市場開幕▼



維園年宵市場2月11日開幕，有市民結伴入場買參觀。（梁鵬威攝）

維園年宵市場2月11日開幕，有家長即帶同年幼子女入場行花市。（梁鵬威攝）

維園年宵市場2月11日開幕，有幼稚園帶學童到來行花市。（梁鵬威攝）

年宵市場2026有幾個多？年宵市場地點喺邊？

港島區｜灣仔維多利亞公園

（非食環署年宵）九龍區｜啟德體育園美食海灣

九龍區｜旺角界限街花墟公園

九龍區｜觀塘遊樂場

九龍區｜土瓜灣遊樂場

九龍區｜深水埗長沙灣遊樂場

新界區｜沙田源禾遊樂場

新界區｜荃灣沙咀道遊樂場

新界區｜葵青葵涌運動場

新界區｜元朗東頭工業區遊樂場

新界區｜屯門天后廟廣場

新界區｜大埔天后宮風水廣場

新界區｜將軍澳寶康公園

新界區｜上水石湖墟遊樂場

離島區｜東涌達東路花園



+ 11

年宵市場2026｜全港年宵市場開放時間、攤位數目及前往方法

維園花市點去？年宵幾點開？花市幾點結束？

維多利亞公園年宵市場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：400個

前往方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉



年宵花市初一仲有無？

旺角界限街花墟公園

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：129個

前往方法：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園



觀塘遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：89個

前往方法：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界



土瓜灣遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：37個

前往方法：港鐵土瓜灣站A出口；28M號專線小巴：快富街，西洋菜南街(港鐵旺角站) 至 偉景街，偉恒昌新邨28MS號專線小巴：何文田鐵路站 至 偉景街，偉恒昌新邨(循環線)105號專線小巴：康盛花園公共小巴總站 至 高山道，高山劇場。



深水埗長沙灣遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：88個

前往方法：港鐵長沙灣站 B 出口



沙田源禾遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：71個

前往方法：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴



荃灣沙咀道遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：116個

前往方法：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往



葵青葵涌運動場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：96個

前往方法：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面



▼2月12日下午 42名立法會議員到維園行花市▼



+ 16

元朗東頭工業區遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：150個

前往方法：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往



屯門天后廟廣場

開放時間

2月11及12日：上午9時至午夜12時

2月13至15日：上午9時至翌日凌晨1時

2月16日上午9時至2月17日上午7時

攤位數目：57個

前往方法：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)



大埔天后宮風水廣場

開放時間

2月11至14日：上午8時至晚上11時

2月15日：上午8時至翌日凌晨12時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：61個

前往方法：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



將軍澳寶康公園

開放時間

2月11及12日：上午9時至午夜12時

2月13至15日：上午9時至翌日凌晨1時

2月16日上午9時至2月17日上午7時

攤位數目：88個

前往方法：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行



上水石湖墟遊樂場

開放時間

2月11及12日：上午8時至午夜12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：69個

前往方法：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街



東涌達東路花園

開放時間

2月11至15日：上午10時至晚上11時

2月16日：上午10時至2月17日上午7時

前往方法：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊



▼2月10日 維園年宵市場開幕前夕▼



+ 18

啟德體育園有年宵嗎？啟德年宵喺邊？

．日期：2026年2月10至16日

．時間：（2月10至12日）15:00 - 20:00；（2月13至16日）15:00 - 23:00

．地點：美食海灣

．啟德首個戶外海濱年宵市集，伴絕美海景辦年貨，年味滿溢更添風情！精選多款特色攤位齊聚，應節年花迎春納福、手寫揮春筆墨添喜、新派賀年禮品精巧別緻，應有盡有滿足年貨採購；更設地道特色熟食檔，琳琅賀年美饌讓你大飽口福，味蕾盡享新春滋味。