除夕｜市民一家八口酒樓吃團年飯花3千元　台灣客來港過年歎雲吞

今日年廿九（16日）大除夕，是家人共聚團年飯的日子。旺角倫敦大酒樓晚上6時起逐漸熱鬧。有市民一家八口來吃團年飯，會較往年「慳啲」，但仍預算花費約3,000元，並祝願新一年與家人都身體健康。另有台灣旅客專程來港過年及吃團年飯，並稱最愛酒樓的「錦滷雲吞」。



一家八口要「慳啲」 料團年飯花費$3000

今日年廿九（16日）大除夕，不少市民一家大小共聚一堂，享用團年飯。晚上6時起，旺角倫敦大酒樓內坐滿了家庭食客，氣氛熱鬧。其中有一個八口之家前來用餐，林先生表示，今年會「慳啲」，這頓飯花費約2,000至3,000元。

林先生一家點了龍蝦伊麵、燒味拼盤等多道菜式。(洪芷菁攝）

他解釋，選擇這裏是因為晚市提早開始，可以早些用餐。談及會否北上吃團年飯，林先生稱每年都在香港過年，從未考慮北上，家人補充道：「（北上）好多人呀。」林先生的新年願望是身體健康，他們點了龍蝦伊麵、燒味拼盤等多道菜式。

來自台灣的旅客李先生，已是第三次來香港旅遊，這次專程來港過新年，並首次到倫敦大酒樓吃團年飯。(洪芷菁攝）

來自台灣的旅客李先生，已是第三次來香港旅遊，這次專程來港過新年，並首次到倫敦大酒樓吃團年飯，花費約400港元，認為價格合理。他們點了至少11款食品，以點心為主。

李先生表示，太太邱小姐提到這家酒樓在九龍區頗有名氣，於是趁著來港旅遊順道光顧。他續指，點菜時主要以小朋友的喜好為主，最喜歡的是「錦滷雲吞」，大讚「蠻好吃」。太太則形容味道「酸酸的，像糖醋的味道，台灣沒吃過，蠻特別的。」

另有一家十口食客前來享用團年飯，有人特別點了錦滷雲吞，大讚「好味」。(洪芷菁攝）

另有一家十口食客前來享用團年飯，有人特別點了錦滷雲吞，大讚「好味」。林太表示，之前來過這裏用餐，覺得味道不錯，加上家中長輩喜歡，所以再次光顧。她續指，點菜時主要考慮老人家的口味，「最緊要開開心心啦，齊齊整整大家一齊食飯。」