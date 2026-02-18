車公廟檔戶奇招吸客　有人扮財神給「情緒價值」、有人割價賣風車

正月初二（18日）車公誕，不少善信到車公廟祈福後，到廟外的市集購買風車和新年裝飾。有檔主留意到上午人流較去年少兩成，形容生意一般，故打扮成財神與顧客互動，同時祝福港人新一年「賺到錢」。亦有檔口減價促銷，其中風車價格較去年減價10元。華人廟宇委員會秘書處中午公布，今天由上午9時至中午12時沙田車公廟共有10,739人次進廟。



正月初二（18日）車公誕，車公廟內香火鼎盛。（夏家朗攝）

有善信參拜後，到廟外的市集購買風車、新年吊飾等。（任葆穎攝）

今早車公廟香火鼎盛，參拜的人群中不乏年輕人和遊客。30歲李先生表示，趁着今早人流不多到車公廟拜神。他透露最近兩年拜車公，因開始踏入社會工作，目前從事教育行業，祈求新一年順風順水、工作順利。

定居香港泰籍善信去年3度拜車公 今再求新一年身體健康

來自泰國的Ryan與伴侶今早到車公廟，他透露正申請成為永久性居民，因信仰去年曾3度拜車公，他今日再到廟祈福，希望新年有好運、身體健康。

第四、五年擺檔的檔主陳先生表示，早上人流尚可接受，惟比起去年下跌約三、四成。（任葆穎攝）

風車檔入貨量減五成 檔主：（往年）排隊排到對面馬路 今年爭啲

不少善信參拜後，到廟外的市集購買風車、新年吊飾等物品。第四、五年擺檔的檔主陳先生表示，早上人流尚可接受，惟比起去年下跌約三、四成，「以往已經飽和，呢個時候排隊排到對面馬路，今年爭啲」。他估計因經濟差，其店入貨量亦較去年減少五成，又說大部份貨品減價促銷，其中風車價格較去年減價10元。

自稱「財神崙子」的檔主同樣留意到早上人流較去年少兩成，直言生意一般，希望下午有更多人到訪。（任葆穎攝）

「財神」檔主認為毋須悲觀 提供情緒價值

另一自稱「財神崙子」的檔主同樣留意到早上人流較去年少兩成，直言生意一般，期望下午有更多人到訪。他對市道不樂觀，但認為無需悲觀，又稱按往年經驗，初三赤口人流較多。

他說會採用薄利多銷的策略，並在今日打扮成財神，希望透過不同服務吸引顧客，如向對方提供情緒價值等。他指去年曾打扮成超人，今年則希望傳承中國文化，同時祝福港人新一年「賺到錢」。