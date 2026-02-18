林村許願節車場時租$100？場主：告示印錯　職員：泊數小時也$100

農曆新年大埔林村舉行許願節，不少市民到場拋寶牒祈福，惟近日網上流傳會場停車場收費為每小時100元，引起熱議。今日初二（18日）下午2時現場所見，相關告示的「每小時」字眼已被紙張遮蓋，僅顯示收費為100元。記者以市民身份向停車場職員查詢收費，對方稱停泊數小時亦只收100元。



車場負責人林先生表示，告示牌印刷時印錯了，泊車收費並非100元一小時，而是100元兩小時，早前從未收100元一小時，為免市民誤解，現時已黏貼紙張於告示牌上補救。



目測有近百部車輛停泊於林村許願停車場。（任葆穎攝）

停車場近社山村 距許願節約300米 告示「每小時」字眼已被遮蓋

「香港許願節2026」停車場入口距離會場約300米。根據讀者向《香港01》提供的相片顯示，約早上11時許，該停車場收費為每小時100元。記者下午2時許到場觀察，「每小時」的字眼已被紙張遮蓋，現僅顯示收費為100元；目測有近百部車輛停泊。

停車場職員否認曾收取每小時100元：泊到你玩到差唔多

記者以市民身份向停車場職員查詢收費，對方只稱100元 ，「泊到你玩到差唔多，可以揸翻車出去，到傍晚6點」，並否認曾收取每小時100元。有不願具名的市民指，於中午12時許抵達停車場，他引述職員稱「話就話泊一個鐘，但泊幾個鐘都係100元」，不會有額外收費。

車主指收費與之前相若

居於九龍的楊先生一家三口駕車到林村，據他了解停車場收費為100元兩小時，即50元一小時，形容價錢合理。他指曾到過林村許願節兩至三次，今日收費與之前相若，又稱附近停車場的選擇不多。

負責人稱收費非為賺錢 100元泊兩小時送兩個價值約100元誠心鎖

車場負責人林先生表示，告示牌印刷時印錯了，泊車收費並非100元一小時，而是100元兩小時，早前從未收100元一小時，為免市民誤解，現時已黏貼紙張於告示牌上補救。他又稱，收費並非為賺錢，旨在鼓勵訪客乘搭公共交通工具，避免交通堵塞；即使訪客泊多過兩小時，亦不會額外收錢，更會向停車的客人贈送兩個價值約100元的誠心鎖。

根據讀者向《香港01》提供的相片顯示，約早上11時許，該停車場收費為每小時100元。（讀者提供）

「香港許願節2026」由大年初一起至3月3日（正月十五）在大埔林村許願廣場舉行。