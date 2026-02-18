初二煙花匯演．交通消息｜港鐵尖沙咀及尖東站10個出入口暫時關閉

【初二煙花直播｜農曆新年煙花匯演2026｜年初二煙花2026時間】今日大年初二（18日），又是一年一度觀賞賀歲煙花的日子，今年主題為「馬到功成耀香江」，晚上8時開始在維多利亞港上空綻放，歷時23分鐘。



中環、灣仔、北角、以及尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）將於下午5時起封閉；西九文化區（博物館道及文化道）將於下午6時起封閉。



馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。煙花匯演由香港賽馬會獨家贊助，在7時58分先上映前奏，維港上空將綻放代表馬會的「HKJC」及「WIN」字樣的煙花。 （馬會圖片）

【17:40】港鐵公布，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3

港鐵提醒乘客使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第一幕「駿馬啟程」，15秒高密度的開幕煙花如同駿馬衝出，營造萬馬奔騰的磅礴氣勢，為整個煙花匯演揭開精彩的序幕。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第二幕「共慶新春」，維港上空綻放「8」字型禮花彈與「金元寶」造型煙花，寓意財源廣進。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第三幕「躍馬騰飛」，以「馬蹄鐵」造型禮花彈作高空追逐效果，營造萬馬奔騰、馬蹄疾響的視覺節奏，低空追逐煙花與「WIN」 字樣遙相呼應。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第四幕「和諧願景」，星光般的「游星」禮花彈緩緩劃過維港上空，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，最後高空綻放「吉」字煙花，為馬年的香港送上吉祥祝福。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第五幕「春滿香江」， 以春意盎然作主題，綠色系煙花在維港上空層層展開，間中綻放的「彩色小花」禮花彈，如百花在馬年春風中競相綻放。 （馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第六幕「靈巧逐夢」，維港化身成為馬年慶典的空中舞池，「七彩變幻球」與多重圓形禮花彈如水晶球般在高空旋轉躍動，帶動熱鬧歡騰的節奏。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第七幕「同創未來」， 以滿天心形禮花彈展現市民對香港的深情，象徵大家同心同德，在馬年攜手奔向更美好的明天。（馬會圖片）

馬年年初二煙花匯演2月18日晚上8時上映，設有八幕。第八幕「馬到功成」，以澎湃的煙花將馬年的匯演推到高潮，大型「錦冠」禮花彈在維港上空展開，最後以「龍蛋」與高頻率、大密度的連環煙花震撼夜空作結。 （馬會圖片）

▼2025年1月30日 農曆新年維港賀歲煙花匯演 ▼



+ 25

初二煙花封路安排是什麼？

．港島區：中環、灣仔、北角、以及尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。港島方面，灣仔博覽道東（金紫荊廣場）將於下午3時起封閉；中環碼頭一帶、龍和道、灣仔北（會議道、菲林明道、鴻興道）將於下午6時封閉；愛丁堡廣場、北角/炮台山（屈臣道、威非路道）將於下午7時封閉；東區走廊（西行）將於晚上7時45分封閉，專營巴士除外，車輛須改經民康街。

．九龍區：尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）將於下午5時起封閉；西九文化區（博物館道及文化道）將於下午6時起封閉；晚上7時45分起，封路範圍擴大至佐敦道、雅翔道及柯士甸道西。

（警方Facebook圖片)

（警方Facebook圖片)

（警方Facebook圖片)

初二煙花交通安排如何？

．港鐵：包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。

港鐵港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線2月18日將會因應乘客需求而加強服務。

．巴士及小巴：會臨時改道或暫停服務；受影響地區的巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移

．渡輪：17:05起，天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪陸續調整及暫停部分航班服務

．中環至半山自動扶梯系統：在年初二將延長服務時間至翌日凌晨2時