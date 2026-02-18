初二煙花．交通消息｜港鐵本地線4個車站及西九龍站18出入口暫關
【初二煙花直播｜農曆新年煙花匯演2026｜年初二煙花2026時間】今日大年初二（18日），又是一年一度觀賞賀歲煙花的日子，今年主題為「馬到功成耀香江」，晚上8時開始在維多利亞港上空綻放，歷時23分鐘。
中環、灣仔、北角、以及尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）下午5時起封閉；港鐵下午近6時起，逐步關閉尖沙咀至西九龍站一帶四個車站部份出入口。
【20:10】港鐵更新車站部份出入口暫時關閉：
會展站：B1
柯士甸站：D1, D4, E
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高鐵西九龍站：F, N, M, 天空走廊
【19:50】港鐵更新車站部份出入口暫時關閉：
柯士甸站：D1, D4
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高鐵西九龍站：F, N, M, 天空走廊
【19:13】港鐵更新車站部份出入口暫時關閉：
柯士甸站：D1, D4
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
高鐵西九龍站：F, N, 天空走廊
【18:30】港鐵更新車站部份出入口暫時關閉：
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
西九龍高鐵站：F, 天空走廊
【17:40】港鐵公布，為配合警方的人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：
尖沙咀站：H, R
尖東站：L1, L3, L4, L5, L6, N3, J, P3
港鐵提醒乘客使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動，以配合現場情況及最新人流管理安排，大家可留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News 公佈的最新資訊。
初二煙花封路安排是什麼？
．港島區：中環、灣仔、北角、以及尖沙咀、西九文化區將實施大規模封路及改道措施。港島方面，灣仔博覽道東（金紫荊廣場）將於下午3時起封閉；中環碼頭一帶、龍和道、灣仔北（會議道、菲林明道、鴻興道）將於下午6時封閉；愛丁堡廣場、北角/炮台山（屈臣道、威非路道）將於下午7時封閉；東區走廊（西行）將於晚上7時45分封閉，專營巴士除外，車輛須改經民康街。
．九龍區：尖沙咀核心區（梳士巴利道、彌敦道、廣東道、漆咸道南）將於下午5時起封閉；西九文化區（博物館道及文化道）將於下午6時起封閉；晚上7時45分起，封路範圍擴大至佐敦道、雅翔道及柯士甸道西。
初二煙花交通安排如何？
．港鐵：包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務。
．巴士及小巴：會臨時改道或暫停服務；受影響地區的巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移
．渡輪：17:05起，天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪陸續調整及暫停部分航班服務
．中環至半山自動扶梯系統：在年初二將延長服務時間至翌日凌晨2時