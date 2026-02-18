初二煙花匯演｜内地旅客等3小時：天空似畫布　等4、5小時都值得

【農曆新年煙花匯演2026】今日大年初二（18日），又是一年一度觀賞賀歲煙花的日子，歷時23分鐘、合共八幕煙花匯演，發放31,888枚煙花，吸引不少市民及旅客到觀看，維港兩岸人山人海。有内地旅客表示，下午5時到尖沙咀海旁，雖然等候約3小時，但煙花匯演十分漂亮，值得等待，「別說等3小時了，再等4小時5小時我都覺得值。」



2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，不少人舉起手機拍攝。(梁鵬威攝）

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，不少人舉起手機拍攝。(梁鵬威攝）

，今年新春煙花匯演由香港賽馬會贊助，主題為「馬到功成耀香江」，歷時23分鐘、合共八幕煙花匯演，將發放31,888枚煙花，並糅合駿馬元素及吉祥符號。

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，不少人舉起手機拍攝。(梁鵬威攝）

2月18日年初二新春煙花匯演，大批市民及遊客在尖沙咀海旁觀賞，不少人舉起手機拍攝。(梁鵬威攝）

+ 2

山東遊客：感覺一幅一幅畫直接映到我的臉上一樣

山東遊客楊小姐今日下午約5時，來到尖沙咀海旁，「因為我覺得早過來沒有那麼擠」。她認為，今晚的煙花匯演值得等待，「我看到第一眼就覺得來值了，別說等3小時了，再等4小時5小時我都覺得值。」她說最喜歡最後一幕，有一種百花齊放的感覺，「感覺一幅一幅畫直接映到我的臉上一樣，就是感覺天空不是天空了，而是一個畫布。」

山東耿氏姊妹：煙花配上維港夜景意境特別不一樣

同樣來自山東的耿氏姊妹，今天下午約4時至5時來到尖沙咀海旁，憶述當時已人流眾多，「已經兩三排人在這裏等」。她們認為，煙花配上維港夜景意境特別不一樣，認為其款式較內地的煙花更多樣化。至於過年氣氛，她們認為在山東過節會較為傳統。

7歲半的容小朋友今日首次與家人到維園觀賞新年煙花。（《香港01》直播截圖）

+ 3

7歲半的容小朋友今日首次與家人到維港觀賞新年煙花，她表示仍有些少假期功課未完成，新年願望是「希望喺學校無甘辛苦，同埋喺屋企快啲做完功課。」

2月18日年初二新春煙花匯演。在7時58分先上映前奏，維港上空將綻放代表馬會的「HKJC」及「WIN」字樣的煙花。 (直播截圖）