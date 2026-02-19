年初三赤口｜車公廟香火盛　日籍夫婦連續兩年來港　祈求家人健康

正月初三（19日）赤口，傳統不宜拜年，不少善信改往沙田車公廟拜車公。今早所見，車公廟人頭湧湧，部份善信稱在廟外排了10至30分鐘才成功進廟。有日本籍夫婦去年到訪黃大仙廟，今年到車公廟，祈求家人身體健康。華人廟宇委員會表示，由上午8時至中午，車公廟共有16,623人次進廟。



車公廟旁行人隧道排長龍 中午前逾1.6萬人次入廟

今早所見，車公廟旁的行人隧道排長龍，大批善信排隊等候入廟，人流明顯較初二車公誕多。警務處副處長（管理）陳俊燊到場探訪在場服務的警員。華人廟宇委員會表示，由上午8時至中午，車公廟共有16,623人次進廟。

年初三拜車公多年 港人李先生：祝福港人身體健康

於元朗的李先生表示，習慣每年初三到車公廟，已維持20至30年。他認為今日人流比去年多，在廟外排了10多分鐘便進廟參拜，祈求闔家平安，並祝福港人身體健康。他亦以128元購買一個風車，笑言今年沒加價。

居於大圍的善信任女士稱，今早與家人飲茶後到車公廟參拜，祈求新一年心想事成、小朋友身體健康。她說並非每年都會來車公廟，認為今年人流較前數年少，在廟外排了約20至30分鐘便成功進廟。

日本夫赴港探在港工作妻子 去年訪黃大仙祠 今年到車公廟

港人以外，也有遊客到訪車公廟。日本人Ryota專程來港，探訪在港工作的妻子Maki，並逗留兩日一夜。Maki表示，去年曾到訪黃大仙祠，故今次到訪另一著名的旅遊景點車公廟，祈求家人身體健康。她認為今日人流擠迫，在廟外排了15分鐘才成功進廟。

廟外市集同樣人頭湧湧，有攤檔售賣風車和新年吊飾等，檔主王先生稱，已在市集擺檔10年，認為人流和生意與去年相若。他指風車最受歡迎，但由於來貨價以往貴，故加價8至10元。他又稱沒特別預計生意額，「唔好差過之前就得。」