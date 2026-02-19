賀歲馬沙田馬場全是馬　肖馬京客馬年重來　姓馬女「蝦碌」買馬王

今日（19日）年初三，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，大批馬迷與旅客入場觀看兼感受馬年新年氣氛。來自北京、生肖屬馬的遊客相隔12年、即上一個馬年後再度來到沙田馬場，期望行大運，笑言投注的金額是一個幸運數字。也有馬姓港人到場打算投注心儀的上屆馬王「浪漫勇士」，在同行友人告知「浪漫勇士」今日沒出賽後尷尬一笑，但「湊下熱鬧」又何妨。



今（19日）是年初三，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，吸引大批馬迷入場。（黃寶瑩攝）

財政司司長陳茂波（右二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）出席「農曆新年賽馬日」。（黃寶瑩攝）

+ 7

陳茂波及羅淑佩等主持醒獅點睛儀

馬會在沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，並上演新春綜合匯演，邀請歌手陳慧琳及農夫表演，財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席，並主持醒獅點睛儀式。

今（19日）是年初三，沙田馬場舉辦「農曆新年賽馬日」，吸引大批馬迷入場。（黃寶瑩攝）

來自北京的旅客屈先生生肖屬馬，他與太太在12年前的馬年亦曾到訪沙田馬場。（黃寶瑩攝）

12年前馬年曾訪沙田馬場 屬馬北京客稱投注金額是個幸運數字

來自北京的旅客屈先生屬馬，他與太太在12年前的馬年亦曾到訪沙田馬場，12年後的今日年初三，他與太太於早上10時30分再到場，順道欣賞陳慧琳的表演，笑言：「本身屬馬的嘛，到馬場行大運。」他們打算在第一場投注2號馬匹，至於金額笑言是一個幸運數字。

屈先生與太太在年初一到港，打算在年初五離開，參與過新年期間舉辦的每場盛事，包括花車巡遊及煙花匯演。他說，行程至今已花費超過一萬元，未有為整個行程定下花費預算。

馬小姐原本打算投注馬匹「浪漫勇士」，但被同行友人告知該馬匹不會出場。（黃寶瑩攝）

曾先生（左）、余先生（右），今早10時到達沙田馬場。（黃寶瑩攝）

女「馬迷」欲投注心愛馬匹兼前馬王「浪漫勇士」 友人告知今沒出場

亦有本地市民到場碰運氣。居於荃灣的馬小姐，與數位友人到馬場觀馬，「湊下熱鬧」。她向記者表示今日打算投注心愛馬匹「浪漫勇士」，但被同行友人告知「浪漫勇士」不會出場，其後尷尬一笑。

市民曾先生及友人余先生，同樣在今早10時多進場，「轉一轉個運呀嘛馬年。」他們均未有心水馬匹，但有打算投注，余先生表示，打算花費一千元，「總之有贏就得㗎啦」。