技術專才清單｜勞福局7個月批423申請　飛機維修技術員、護士最多

勞工及福利局自2022年底推出一系到招攬人才措施，各項人才入境計劃截至上月底共收到超過59萬個申請，批出接近41萬宗個案。其中，去年六月底新設的「技術專才清單」渠道，至今年1月底收到643宗申請，暫共批出423宗，以飛機維修技術員申請及獲批數目最多，其次為護士。



去年六月底新設的「技術專才清單」渠道，至今年1月底收到643宗申請，暫共批出423宗，以飛機維修技術員申請及獲批數目最多。（資料圖片）

勞工及福利局早前向立法會人力事務委員會提交文件顯示，截至今年1月底，「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」計劃下的技術專才類別，共接獲643宗申請，當中423宗已獲批。

八項指定技術工種包括新型工業技術員、護士、飛機維修技術員、海事技術員（本地船隻）、資訊科技技術員、升降機/自動梯技術員、建築信息模擬協調員，以及電業技術員。

其中，飛機維修技術員申請數目最多，有339宗申請、261宗獲批；其次是護士，有153宗申請、126宗獲批。新型工業技術員第三多，有48宗申請，但沒有申請獲批；升降機／自動梯技術員有44宗申請、15宗獲批，屬獲批宗數第三多。同樣沒有申請獲批的還有資訊科技技術員，收到21宗申請。

去年六月底新設的「技術專才清單」渠道，至今年1月底收到643宗申請，共批出423宗。

局方表示，技術專才渠道容許合資格的非學位專才申請來港，申請者年齡須介乎18至40歲，並須符合清單指定技術工種所列明的年資、專業技能等要求。計劃為期3年，設10,000個申請名額，每項技術工種的申請限額3,000個。政府正密切留意推行情況，計劃一年後檢討。