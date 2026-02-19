年初三｜至下午4時18萬內地旅客南下　勢連續兩日打破疫後紀錄

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日（19日）為年初三「赤口」，入境處數字顯示，截至下午4時，各口岸錄得68萬出入境人次。南下的內地旅客暫有約18.2萬人，比去年年初三全日少約4,000人，料會繼昨日（18日）年初二錄得21.2萬人次後，連續兩創疫後新年新高。



截至下午4時，北上港人至少有20萬人次。由上周五（13日)年廿六至昨日，累計有248萬人次出境，而回港則只有141萬人次，推斷尚有106萬未回港。



年初三（19日）下午，東涌有不少內地旅客。（鄭子峰攝）

年初三（19日）下午，東涌東薈城有不少內地旅客。（鄭子峰攝）

+ 7

入境處數字顯示，今日截至下午4時，各口岸錄得68萬出入境人次。其中離境人次有36萬，當中近八成、28.5萬為港人，未計港珠澳大橋有超過20萬人為北上到內地。最多港人經羅湖、深圳灣、落馬洲支線（即內地福田）口岸離境，各有超過4.7萬人次，經高鐵西九龍站則有2萬人次。另外，逾3萬名香港居民經機場外遊。

至於入境則有32.2萬人次，其中12.1萬為港人，經機場及其他各口岸來港的內地客則有約18.2萬人次。