黎智英欺詐科技園案　上訴庭下周四裁決

壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。兩人提出上訴，上訴庭去年初審理案件，黎指涉案公司力高雖涉及其私人業務，但亦向「壹傳媒動畫」提供會計服務等，並非完全不涉《蘋果》的業務。而根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於下周四(26日)頒布判決，預計需時30分鐘。



兩名上訴人：黎智英（78歲）和黃偉強（64歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英就欺詐科技園案判囚5年9個月。（資料圖片）

黎智英被指把壹傳媒大樓租用給其名下公司當辦公室，從而被控欺詐科技園。（羅君豪攝）

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

黃偉強已服刑完畢

經審訊後，兩人於2022年10月被區域法院法官陳廣池裁定罪名成立。黎被判囚5年9個月，罰款200萬，須在3個月內繳付，否則加監一年；黃則判囚1年9個月。兩人同就裁決定上訴，黎另就判刑提上訴，黃偉強已經服刑完畢，放棄判刑上訴。

黎男犯國案法被加監18年

此外，黎智英另涉違反《國安法》，經審訊後被裁定一項串謀發布煽動刊物、兩項串謀勾結外國勢力罪罪成。他早前被判囚20年，其中2年的刑期和科技園欺詐案的刑期同期執行，即加監18年。

案件編號：CACC223/2022