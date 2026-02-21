年初五｜西九站現回港潮　港人遊惠州四日人均2千　住別墅浸溫泉

農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。有港人到惠州遊玩四日三日，入住別墅式酒店及浸溫泉，人均花費約2,000元。另外，有市民則到湖南探親，到張家界國家森林公園遊玩，約花費數千元。



農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。（洪芷菁攝）

農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。（洪芷菁攝）

農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。（洪芷菁攝）

惠州八人別墅式酒店每晚三、四千元

農曆新年假期，不少港人北上旅遊或探親，今日年初五（21日）來到假期尾聲，西九龍高鐵站開始出現返港人潮。不少市民一家大小，拖箱帶袋，帶著手信滿載而歸。

到惠州旅遊的戴小姐表示，行程為四日三夜，期間人均花費約2000元。他們入住了一間可容納八人的別墅式酒店，每晚房租需三、四千元，但可以免費享用酒店內的溫泉。用餐方面，由於地點比較偏遠，消費較為便宜，人均只需數十元。另外，她亦與家人一起打麻雀，「小玩一番」。談到選擇回內地過年的原因，她認為：「平時在香港沒什麼特別好玩，有假期都是回廣東那邊玩一下。」

到惠州旅遊的戴小姐表示，行程為四日三夜，入住了一間可容納八人的別墅式酒店。（洪芷菁攝）

李小姐則到湖南旅遊一星期，花費約數千元。此行主要目的是探親，並重遊了張家界國家森林公園，感覺體驗不錯。被問到為何不留港過年，她解釋是因為早已與家人相約好，要「大家一起同行」。

李小姐到湖南旅遊一星期，花費約數千元，主要目的是探親，並重遊了張家界國家森林公園。（洪芷菁攝）

廣西探親六天 消費五、六千元

吳小姐返回家鄉廣西，主要也是為了探親。她逗留了六天，期間花費了五、六千元，這筆開銷主要是用於「派利是」。她笑言：「一年才返一次鄉下嘛。」

吳小姐返回家鄉廣西，主要也是為了探親。花費了五、六千元，這筆開銷主要是用於「派利是」。（洪芷菁攝）

同樣返鄉下廣西的劉小姐，行程約一星期，主要是探望母親和弟弟。她表示這次回家幾乎不需要什麼花費，反而收穫了大量母親自養、自製的土產，包括許多「雞雞鴨鴨」以及自家製的臘腸臘肉，總共獲贈了幾十斤。

返鄉下廣西的劉小姐，行程約一星期，主要是探望母親和弟弟。（洪芷菁攝）