男警不忿強姦疑犯不被起訴　向疑犯索6萬　求情稱想為女方索償

男警調查一宗少男少女的強姦案數月，律政司最終決定不作檢控，男警涉嫌私下向該案19歲的男疑犯稱，已為男疑犯「拆掂咗」，向男疑犯索6萬元以平熄事件。男疑犯把事告知父親後報警。男警今（23日）在區域法院承認1項公職人員行為失當罪，求情稱對律政司不起訴男疑犯深感不忿，想為女事主索取補償，才會犯上本案，但承認事前沒有與女事主商討過。他明白其行為影響警隊聲譽。暫委法官黃士翔斥被告用其方法執行其心中的公義，先為被告索取背景報告，把案押後至3月10日判刑，被告期間須還押。



被告吳偉峰（29歲，警察）被控一項「藉公職作出不當行為」，指他於2024 年 4 月 26 至 28 日，在港身為警員，在調查一宗強姦案中，無合理辯解下，刻意行為不當，向男疑犯 X 謊稱受女事主Y欲向 X 索取6萬元，以便女事主不再追究案件，企圖誘導男疑犯X 向被告交出港幣6 萬元。被告另被控一項企圖欺詐罪的交替性控罪，則准存檔法庭不作起訴。

被告吳偉峰在區域法院認公職人員行為失當。(黃浩謙攝)

負責查19歲男子涉姦16歲少女案件

案情指，被告在案發時駐守沙田警區重案組第二隊。他在2024年1月起，負責調查一宗強姦案，該案疑犯為19歲男子X，投訴人為16歲女子Y。在2024年2月1日，警方與X進行警誡錄影會面。X 在警誡下保持緘默。

曾向疑犯X稱案件對他不利

在2024 年3月26日，被告前往X的住所拍照以調查案件，他與X單獨交談時，對X稱案件對X不利，因為法庭會偏向相信女事主的證供，並提議X可聘請律師。

律政司最終決定不檢控疑犯X

在2024年4月25日，律政司建議警方不對X提出檢控，並送遞信件通知女事主Y上述決定。被告取得信件後通知其尹姓上司，並獲指示把信件寄送給Y。

聯絡疑犯X稱拆掂咗

翌日下午被告透過whatsapp聯絡疑犯X，並稱已為X「拆掂咗」，表示女事主Y欲向X索取6萬元，才會不再追究，並要求X向家人尋求協助，以及需在同月29日答覆律政司。

疑犯X把事告知父親後報警

疑犯X把事件告知父親，並前往報案。在此期間，被告仍繼續聯絡X及要求他付款。被告在同月29日被捕，X在認人手續中認出被告。

求情稱對律政司不檢控X感不忿

辯方求情指，被告現年29歲，任職警員，月入逾4萬元，並呈上19封嘉許信及求情信。辯方續指，被告在2017年入職警隊，紀錄良好，當時因案件調查已久，惟律政司最終決定不起訴X感不忿，故一時想歪，想為女事主索賠，惟未有與她商討便自行做決定。

官斥被告用其方法執行心中的正義

法官質疑，被告為一已私慾，用其方法執行心目中的正義，且他事後有催促X付款，並非一次就知錯，認為本案有其嚴重性。辯方稱，被告已明白其行為影響到警隊，他已失去工作及為此付出代價，望法庭考慮被告過往的表現和抱負，給予被告回饋社會的機會。

案件編號：DCCC 1167/2024