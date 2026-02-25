假學歷｜922申請未獲接納　評審局主席：申請人回應未能令人滿意

學術及職業資歷評審局表示，去年接獲5,900多宗申請，當中有922宗不獲接納，虛假學歷個案有37宗。評審局主席、立法會議員陳仲尼今日（25日）指，近年來自非英語國家的申請有所增加，令當局審查學歷真偽難度及時間大大增多，認同或有學生想鑽空子。他強調，如發現有虛假學歷個案，會立即交由警方處理。



香港學術及職業資歷評審局最新年報顯示，當局在2024/25年度揭發共37宗假學歷申請，比以往有所增多。(評審局網頁圖片)

非英語國家學歷申請增多 辨認難度及時間大大增加

陳仲尼表示，去年當局收到5,900多宗學歷申請，這些申請來自各個地區，並不集中於某一特定國家，其中來自非英語國家的申請比以往有所提升，如一帶一路及中東國家。他表示，這些國家的申請由於並非使用英語，令辨認難度及時間大大增加，「坦白講我哋同事都唔識」，文憑等亦少見，相關資料需要翻譯及驗證，或向院校查證，「好多嘢要對返。」被問到會否因而有學生想鑽這個空子，陳仲尼指覺得有部分學生會有這個想法。

假學歷如證據確鑿 會立即移交警方處理

陳仲尼強調，922宗未獲接納的申請，並不一定代表是虛假學歷。未獲接納的申請，主要是因資料不足，或被當局追問時，未能作出令人滿意的回答，因此被退回申請。他指，虛假學歷個案都經過調查，如證據確鑿，會立即移交警方處理。至於為何會有所增加，他認為是因為政府大力推學留學香港品牌，香港成為國際教育樞紐，吸引了更多學生來港。

香港學術及職業資歷評審局主席、立法會議員陳仲尼。（資料圖片/夏家朗攝）

計劃增聘人手並採用AI人工智能技術驗證

陳仲尼提到，為了提升查核效率，如一些國家有中央查冊系統，當局會透過該系統查證，否則便必須向院校確認資料，並對所有證書進行全面驗證。他表示，近年來當局除了增加人手外，還引入了科技協助評審工作；當局亦計劃繼續增聘人手並採用AI人工智能技術，利用AI數據分析過去的案例資料，以達到篩選和預警的效果。

教育界立法會議員鄧飛。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

鄧飛：假學歷「係一個永恆嘅鬥爭」 技術一直會提升

立法會議員鄧飛就指，虛假學歷個案增加，從另一角度看顯示香港受歡迎，而且有關部門亦加強了防範意識及打擊力度。他形容假學歷「係一個永恆嘅鬥爭」，又認為評審學歷真偽的需求會一直上升。

他續說，造假技術一直會提升，「道高一尺，魔高一丈點都好啦」，建議可以考慮用科技協助，如內地大學使用區塊鏈技術，進行電子認證，不過他指海外大學未必願意配合，因此有關做法比較難普及。

另一方面是用AI技術，鄧飛指原理類似臉部識別，透過科技辨識。他認為造假技術，反造假亦是一個永恆的鬥爭，「冇可能靠人手去做」。他續說，現時不同大學審查學歷時「各自發揮」，擔心各高等院校要自行負擔相關行政成本，而且不同院校處理同一份學歷是重複工作，因此建議院校需建立一個共同平台，避免重複行政成本及人手投入。

鄧飛表示，當局未來應增加人手及科技成本投入，最好的做法是結合大學，在共同平台統一審查學歷申請，但成立平台始終要有人牽頭，「大學相互間冇好大動機去做」，因此應由政府牽頭。