港鐵票價調整初露端倪 最新住戶月入中位數出爐 最多只加1.01%
撰文：陶嘉心
出版：更新：
港鐵票價現時按「可加可減」機制每年檢討，按機制每年票價加幅設「封頂」安排，即不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。政府統計處昨日公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，按年增加1.01%。換言之今年港鐵如觸發機制可以加價，則票價最多只可加1.01%。
至於最終會否加價，要視乎下月公布的去年第四季運輸業名義工資指數按年增長，按方式計算，預計至少需達2.8%，才有機會觸及1.5%加價門檻，若達3.2%或以上，則肯定加價。
今日公布的去年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，季內家庭住戶每月入息中位數為30,000元，按年升300元，升幅為1.01%。
根據港鐵可加可減票價方程式中的「封頂」機制，今年票價加幅不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動，今年倘加價，最多為1.01%。
▼2024年3月26日 港鐵再度按機制加價▼
+11
至於是否有機會減價？方程式下，須將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動乘以0.5並相加，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的生產力因素（該數字介乎0.6％至0.8%），便能得出票價加幅結果。若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，將加幅延至翌年再檢視。
按政府統計處上月公布的去年12月消費物價指數，該數據錄1.4%升幅，推算去年第四季運輸業名義工資指數增長需達至少2.8%，才有機會觸及1.5%加價門檻，若達3.2%或以上，則肯定加價。
可加可減方程式*：
整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素
*未計歷年累積加幅；加價門檻為1.5%
港鐵凍結票價｜今年加1.45%未達加價門檻 延後加幅3.41%明年處理港鐵CEO楊美珍履新 重點推進6鐵路項目 專注建造高峰期時現金流港鐵支持3月1日全城狗狗行善日 首准寵物狗乘搭重鐵 名額1200個機場快綫列車青衣「飛站」 港鐵確認有月台幕門未能開啟 正調查八達通研免拍卡入閘搭港鐵 營運總監冀3年內推行 將闢台灣市場