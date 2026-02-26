港鐵票價調整初露端倪　最新住戶月入中位數出爐　最多只加1.01%

港鐵票價現時按「可加可減」機制每年檢討，按機制每年票價加幅設「封頂」安排，即不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。政府統計處昨日公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，按年增加1.01%。換言之今年港鐵如觸發機制可以加價，則票價最多只可加1.01%。



至於最終會否加價，要視乎下月公布的去年第四季運輸業名義工資指數按年增長，按方式計算，預計至少需達2.8%，才有機會觸及1.5%加價門檻，若達3.2%或以上，則肯定加價。



今日公布的去年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，季內家庭住戶每月入息中位數為30,000元，按年升300元，升幅為1.01%。

根據港鐵可加可減票價方程式中的「封頂」機制，今年票價加幅不可高於前一年第四季家庭住戶每月入息中位數變動，今年倘加價，最多為1.01%。

至於是否有機會減價？方程式下，須將去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動乘以0.5並相加，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的生產力因素（該數字介乎0.6％至0.8%），便能得出票價加幅結果。若得出結果不夠1.5%，則未能達到加價門檻，該年需要凍結票價，將加幅延至翌年再檢視。

按政府統計處上月公布的去年12月消費物價指數，該數據錄1.4%升幅，推算去年第四季運輸業名義工資指數增長需達至少2.8%，才有機會觸及1.5%加價門檻，若達3.2%或以上，則肯定加價。

可加可減方程式*：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素



*未計歷年累積加幅；加價門檻為1.5%

