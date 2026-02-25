財政預算案｜推無人機管理系統 Lalamove盼交代航線、企業數目
撰文：文維廣
出版：更新：
新一份《財政預算案》今日（25日）公布，提到上半年起分階段推行的無人機交通管理系統。第一期監管沙盒項目參與者、送貨平台Lalamove期望政府在未來發表的《發展低空經濟規劃行動綱領》中，明確提出低空經濟商業營運的KPI及時間表，例如就無人機航機航線數量，人才培訓，產業發展佔本港生產總值比率，低空經濟企業數目等設定指標，以及目標達成的時間表。
Lalamove首席運營官盧家培表示一直積極響應特區政府推動「低空經濟」的發展策略，作為第一期監管沙盒項目參與者， 致力將無人機送遞的經驗及數據反饋政府，協助構建更完善的政策及法例支持。公司相信特區政府由上半年起分階段推行的無人機交通管理系統、多用戶共享平台等措施，以及逐步完善的民航法例與監管框架，均會是推動產業安全穩妥發展的關鍵要素，令低空經濟未來可期。
公司表示會繼續和相關政府部門緊密協作，擁抱低空經濟帶來的龐大機遇，指現時內地低空經濟規模龐大，各類配套、法規亦見成熟，期望特區政府在擁抱此一龐大機遇上可作牽頭角色，包括在未來發表的《發展低空經濟規劃行動綱領》中，明確提出低空經濟商業營運的KPI及時間表，例如就無人機航機航線數量，人才培訓，產業發展佔本港生產總值比率，低空經濟企業數目等設定指標，以及目標達成的時間表。同時期待政府將無人機應用拓展至更多地區，讓低空經濟產業在安全、高效及可持續發展的同時，亦成為公眾「看得見，摸得著」。
財政預算案｜停電動車一換一登記稅寬減 市民趕買車非心水色照買財政預算案｜專屬公司推動新田科技城 新世界歡迎：該區不少土儲財政預算案｜葉劉淑儀形容具前瞻思維 「比每年派幾粒糖更有效」財政預算案｜楊永杰盼新生嬰獎金加碼 梁文廣倡大灣區安老免稅額財政預算案｜電動車稅務寬減完 汽車首次登記稅收來年料大增40億財政預算案｜電動車一換一告終 何敬康：倘銷售放緩應檢討政策