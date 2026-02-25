財政預算案｜推無人機管理系統　Lalamove盼交代航線、企業數目

新一份《財政預算案》今日（25日）公布，提到上半年起分階段推行的無人機交通管理系統。第一期監管沙盒項目參與者、送貨平台Lalamove期望政府在未來發表的《發展低空經濟規劃行動綱領》中，明確提出低空經濟商業營運的KPI及時間表，例如就無人機航機航線數量，人才培訓，產業發展佔本港生產總值比率，低空經濟企業數目等設定指標，以及目標達成的時間表。



本屆政府第四份《財政預算案》今日（25日）公布。（梁鵬威攝）

Lalamove首席運營官盧家培表示一直積極響應特區政府推動「低空經濟」的發展策略，作為第一期監管沙盒項目參與者， 致力將無人機送遞的經驗及數據反饋政府，協助構建更完善的政策及法例支持。公司相信特區政府由上半年起分階段推行的無人機交通管理系統、多用戶共享平台等措施，以及逐步完善的民航法例與監管框架，均會是推動產業安全穩妥發展的關鍵要素，令低空經濟未來可期。

公司表示會繼續和相關政府部門緊密協作，擁抱低空經濟帶來的龐大機遇，指現時內地低空經濟規模龐大，各類配套、法規亦見成熟，期望特區政府在擁抱此一龐大機遇上可作牽頭角色，包括在未來發表的《發展低空經濟規劃行動綱領》中，明確提出低空經濟商業營運的KPI及時間表，例如就無人機航機航線數量，人才培訓，產業發展佔本港生產總值比率，低空經濟企業數目等設定指標，以及目標達成的時間表。同時期待政府將無人機應用拓展至更多地區，讓低空經濟產業在安全、高效及可持續發展的同時，亦成為公眾「看得見，摸得著」。