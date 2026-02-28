灣仔檀島咖啡餅店明結業　大批熟客惜別　嘆「老店一間一間無晒」

屹立灣仔80年的檀島咖啡餅店將於明日（3月1日）結業，不少人於結業前的最後一個周末到場懷緬老店，包括政界名人新民黨主席葉劉淑儀、保安局局長鄧炳強等。有於六十年代已光顧的街坊表示，以往在灣仔工作時，每天都會前來吃早餐，今日特意於結業前購買蛋撻給兒孫，認為老店結業或成常態，「都無辦法，可能後生仔唔做」。



第二代老闆楊劭業表示，結業因近年營業額下跌嚴重，較2008年高峰期少三至五成。他說，即將結業心情沈重，但相信「結業或是新開始」，冀未來以新形式與大家見面。



檀島灣仔店外人流絡繹不絕，小食外賣處排起長龍。(林子慰攝)

蛋撻今早曾售罄 有新食客轉買炸蛋球 讚味道像泡芙

約下午1時30分至2時30分，檀島灣仔店外人流絡繹不絕，小食外賣處排起長龍，店內座無虛席。在灣仔居住約半年的楊小姐表示，回家時經常經過檀島，但知悉該餐廳結業後才第一次幫襯該店，準備購買蛋撻。她說，今早因蛋撻暫時售罄，買了炸蛋球，「味道甜甜的，像泡芙」。

在灣仔居住約半年的楊小姐表示，經常經過檀島，但知悉該餐廳結業後才第一次幫襯該店。(林子慰攝)

幫襯該店多年的黃小姐本來想入店進食，但因人數眾多，選擇外賣。(林子慰攝)

熟客嘆可惜 「老店一間一間無晒」

幫襯該店多年的黃小姐本來想入店進食，但因人數眾多，選擇外賣。她表示，不時購買檀島的蛋撻及奶茶，今日到店才知悉結業消息，感到十分可惜，「老店一間一間無晒」。

關伯伯幫襯檀島逾60年，今日特意到店買蛋撻。(李振邦攝)

有食客六十年代起光顧 見證兩任老闆辛勤奮鬥史

退休的關伯伯六十年代在灣仔工作，當時他「日日都喺檀島食早餐」，見證檀島由灣仔駱克道舊舖搬到現時軒尼詩道舖位，以及兩任老闆的辛勤奮鬥史。他表示，退休後經常會到灣仔周圍覓食，「其他蛋撻度度都差唔多味，不過就嚟檀島幫襯懷緬下」。

他近日多次幫襯檀島，「個孫知佢結業，想我帶佢嚟食下」，又說今日將買半打蛋撻給兒孫。對於檀島灣仔店結業，他表示「無話難過」，老店結業是常態，「都無辦法，唔知佢點解結業，可能後生仔唔做」。

楊老闆表示，現時香港營商環境困難，近年生意下跌至少三成。(李振邦攝)

鄧炳強是老闆中學同學 今早前來吃早餐

第二代老闆楊劭業表示，結業心情沉重，無奈近年生意下降，比2008年高峰期跌約三至五成「以前舖租更高嘅時候，我地都做得起，𠵱家唔得了」。連日有多位政商名人到店進食，包括政界名人新民黨主席葉劉淑儀及保安局局長鄧炳強。老闆稱近日見回不少熟客及名人感到開心，更透露鄧炳強是其中學同學，今早到店吃早餐。

對於未來計劃，楊劭業指出「結業或者是新開始」，希望食客不要太悲傷，未來檀島或以新形式與大家見面。