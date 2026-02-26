生記粥麵鰂魚涌2.28結業　上環生記粥品總店如常　蔡瀾讚香港第一

上環40多年老字號「生記粥品專家」，曾獲蔡瀾讚是全香港最好粥店，其鰂魚涌分店「生記粥麵」將於28日（周六）結業。不少熟客得知消息後都表示不捨及感到驚訝，亦有人慨嘆「下次想食魚腩粥都唔知去邊度食」。《香港01》今日（26日）向生記粥品專家查詢時，店員證實鰂魚涌分店結業消息，又指因業主加租，老闆不再續租。



有市民在社交媒體發文，指「鰂魚涌最好味的粥店」生記粥麵將於2月28日結業，她引述女店員指結業原因是老闆退休。（Debbie Lum@Facebook）

有市民昨日（25日）在社交媒體發文，指「鰂魚涌最好味的粥店」生記粥麵將於28日結業，她引述女店員指結業原因是老闆退休，又指該名女店員在生記工作了十多年，「講起結業都有點眼濕濕」。

有市民在社交媒體發文，指「鰂魚涌最好味的粥店」生記粥麵將於2月28日結業，她引述女店員指結業原因是老闆退休。（Debbie Lum@Facebook）

熟客讚生記優待員工 形容是鰂魚涌街坊飯堂

她又分享指，生記是鰂魚涌街坊的飯堂，區內長者多，街坊懶得下廚時便會到生記「食碗麵、買碗粥」。她表示生記「一碗鯪魚球麵有6、7件大大舊魚肉，$35鮮牛肉粥還附送薑蔥鼓油一碗」，做的是「舊派老實人生意」，又讚生記優待員工，每逢假日及紅日都會休息。

消息傳出後，不少街坊熟客都感到詫異，並留言表達不捨之情，有人指「病左都唔知執邊度買粥食」、「下次想食魚腩粥都唔知去邊度食」、亦有人讚生記「鷄粥D鷄好滑溜，好味」、「腸粉好好味；不吃豬潤也喜歡吃它的豬濶粥」。亦有不少人關注上環總店會否亦將結業。

上環店不受影響

記者致電生記粥品專家查詢，店員證實鰂魚涌分店月底結業。她又透露是因為業主加租，「呢個時勢仲加租」，不過加了多少則不清楚。店員又指上環店並不受影響，鰂魚涌食客日後便要稍移玉步到上環。

上環40多年老字號「生記粥品專家」，曾被蔡瀾讚是全香港最好的粥店、是「香港第一」。（蔡瀾花花世界@YouTube截圖）

「生記粥品專家」是上環40多年的老字號，蔡瀾曾他們讚是全香港最好的粥店，是「香港第一」。生記最廣為人知的是生滾魚粥及豬膶粥等，老闆每日凌晨便開始用大量豬骨、瘦肉、豬腸等熬煮粥底；全盛時期有4間分店，不過後來陸續結業，今次鰂魚涌分店結業後，便只餘下上環總店。