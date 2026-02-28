保安局更新外遊警示附加資料　籲市民非必要避免前往伊朗及以色列

【伊朗 / 以色列 / 美國 】因應中東局勢緊張，以色列向伊朗發動襲擊，本港保安局今日（28日）更新外遊警示，提醒市民，如非必要應避免前往伊朗及以色列。



(保安局網頁截圖)

保安局今日（28日）更新外遊警示，指中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴伊朗或以色列的港人應調整行程，如非必要，避免前往當地旅遊；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。局方自去年8月起，一直就兩地都發出紅色外遊警示，即當地「有明顯威脅」。

鑑於當地情況，市民不應前赴伊斯法罕省、庫姆省、中央省、布什爾省等地區。在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐伊朗大使館聯絡（領事保護與協助電話：(98) 912-2176035）。