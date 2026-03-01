諾如病毒｜今抵港郵輪威士特丹號76人上吐下瀉　首名病人日本登船

衞生署衞生防護中心今（3月1日）公布，今日清晨4時抵港、停泊於啟德郵輪碼頭的郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）懷疑爆發諾如病毒感染的個案。涉事船隻有約2,000名乘客和約800名船員，中心的流行病學調查共發現76人，年齡介乎24至92歲，在2月15日起陸續開始在船上出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒等。最早發病的兩名乘客於2月15日在日本登船，於同日出現病徵，其後陸續有其他人士受影響。



「威士特丹號」自2月15日起曾停靠港口包括日本多個城市、韓國釜山市，以及中國內地上海市。中心呼籲跨境郵輪旅客和營運商注意個人、食物及環境衞生，以保障個人健康和公共衞生。



衞生署衞生防護中心今日（3月1日）在啟德郵輪碼頭設置臨時醫護站為乘客提供健康評估。（衞生防護中心圖片）

圖為郵輪「威士特丹號」（荷美郵輪網站）

周五接涉事郵輪通報 郵輪今日清晨4時抵港

衞生防護中心總監徐樂堅說，中心港口衞生科上星期五（2月27日）傍晚接獲一郵輪營運商通報，指該正在前往香港的郵輪上懷疑有乘客和工作人員感染諾如病毒，隨即要求郵輪營運商及郵輪的醫療人員提供資料，並於昨日收到資料後即時召集多個相關政府部門和機構進行會議，全面評估風險和作周詳部署，以保障船上人員的健康。

涉事郵輪今日清晨4時抵港，中心不同分科的專業人員，包括中心傳染病處港口衞生科和流行病學科及感染控制處的醫護人員，隨即登船進行流行病學調查及環境評估，視察環境和食物衞生。中心同時在碼頭設置臨時醫護站為乘客提供健康評估，並指示郵輪營運商在乘客下船後為郵輪進行全面徹底清潔和消毒。

衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/梁鵬威攝)

最早發病乘客2月15日登船 有患者公眾地方嘔吐

衞生防護中心指，資料顯示，郵輪抵港時船上有約2,000名乘客和約800名船員。該郵輪為循環航線，自2月15日起曾停靠港口包括日本多個城市、韓國釜山市，以及中國內地上海市。中心的流行病學調查共發現76人（包括38男38女，年齡介乎24至92歲）在2月15日起陸續開始在船上出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒等。當中65人為乘客，其餘11人為船員。

最早發病的兩名乘客於2月15日在日本登船，於同日出現病徵，其後陸續有其他人士受影響。調查亦發現有患者在船上的公眾地方嘔吐。根據隨船的醫生表示，絕大部分患者病況輕微，情況一直穩定，郵輪今晨抵港時只有3人仍然有輕微病徵，無需送院。其中，7名患者的糞便樣本經船上化驗服務的初步化驗後，證實對諾如病毒呈陽性反應。中心的公共衞生化驗服務處會就相關樣本進行化驗檢測。

乘客及船員今日上午離船登岸 將於傍晚離港前往菲律賓

徐樂堅指，中心人員視察該郵輪後，已向受影響人士和營運商講解健康建議及所需感染控制措施，包括徹底消毒、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並建議加強前線清潔人員的訓練。中心人員在船上已完成環境衞生檢查及流行病學調查，並確保準備入境香港的人士的健康狀況良好後，乘客及船員於今日上午陸續離船登岸。

經中心確認該郵輪已妥善進行全面環境清潔及消毒後，船上衞生情況令人滿意，乘客及船員亦可陸續登船。該郵輪會於今日傍晚離港前往菲律賓，中心亦會通知菲律賓衞生當局。