諾如病毒｜歐家榮指1至3月為高發期　今年較早爆發　病毒株相若

衞生署衞生防護中心指，本港1月18日至2月12日已錄得45宗食物中毒個案，其中87%與諾如病毒相關，他們在潛伏期內都曾食用生蠔。中心傳染病處主任歐家榮今日（13日）表示，每年1至3月是諾如病毒高發期，提醒市民要徹底煮熟食物，又指生蠔本身已是高危食物。他亦指，即使是翻熱食物，如盤菜等，亦需留意溫度是否足夠，否則也會有風險。



食物安全中心在2月6日指示供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔。（公司網頁圖片）

歐家榮：諾如病毒今年提早爆發 病毒株與去年相若

歐家榮指，自去年12月以來，涉諾如病毒的食物中毒個案持續上升，由平均每周一宗升至現時每周4宗，目前宗數達45宗，涉及113名患者。他指諾如病毒有明顯季節性，每年1至3月是高發期，而且諾如病毒傳染性極高，可透過接觸帶病毒嘔吐物等途徑傳播。

他續說，諾如病毒的爆發「今年早咗」，不過經實驗室基因分析後，發現今年的病毒株與過去的大致相同。歐家榮表示，涉諾如病毒的食物中毒個案，患者在潛伏期都曾進食生蠔，他指生蠔本身是高危食物，透過過濾海水進食，如在受感染的海水中生活，病原體會在蠔體內積聚。他建議要徹底煮熟食物，尤其是生蠔等貝殼類，中心溫度需達到85至95度，確保安全。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮。（資料圖片/梁鵬威攝)

歐家榮又說，任何年齡的人都有可能受感染，高危人士感染後出現重症的機率更高，或有需要住院，嚴重者會脫水等。急性腸胃炎與諾如病毒的關連性十分高，歐家榮指急性腸胃炎宗數大約在1月初開始上升，並在院舍及學校中爆發，共有38宗病例，涉及294人，其中4分之3個案由諾如病毒引起。

為了降低感染風險，歐家榮建議市民要進食徹底煮熟的食物，選擇信譽良好的餐廳，避免進食如壽司等食物，而且餐前要洗手。被問到煮熟後的食物是否一定安全，他指一般而言經過充分煮熟的食物較為安全，但有些食物翻熱時要留意，如過年時較多人食的盤菜等，需注意食物的中心溫度，如沒有翻熱至足夠溫度亦會有風險。