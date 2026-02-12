生蠔食物中毒｜袁國勇：蠔過濾進食將諾如病毒濃縮99倍　籲勿生食

近期多宗食物中毒個案涉及生蠔，港大微生物學系講座教授袁國勇今（12日）表示，今年涉及生蠔的食物個案特別多，但認為毋須暫停進口生蠔，呼籲市民要煮熟後才可進食。他又指，諾如病毒主要在冬天爆發，因此在冬天吃未經煮熟的生蠔危險性會較大。



傑頓國際食品及88投資控股有限公司供應不同地方的生蠔予本地食肆。（公司網頁圖片）

袁國勇指，今年涉及生蠔的食身中毒個案特別多，他認為本港毋須暫停進口生蠔，但廚房環境要做好交叉感染控制，市民亦須將蠔煮熟後方可進食。他說，90%的諾如病毒爆發因食生蠔，該病毒難以被「殺死」。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇（資料圖片/周令知攝）

袁國勇續指，諾如病毒主要在冬天爆發，因此在冬天食生蠔的危險性會較大，「冬天因為多人有呢個諾如病毒感染，嗰啲糞便排咗落海之後，就會因為嗰啲蠔用濾過方法去進食，就會將呢啲諾如病毒，濃縮到99倍係嗰個生蠔嘅身體裏面。」