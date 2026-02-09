生蠔食物中毒．諾如病毒懶人包　有什麼症狀？如何預防及治療？

再有市民進食生蠔後食物中毒，衞生防護中心周日（8日）公布正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及5人。他們均在1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE二樓一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳，進食的共同食物為生蠔。



衞生防護中心總監徐樂堅稱，過去數周錄得食物中毒個案持續增加，過去三周（一月十八日至二月七日）已錄得34宗食物中毒個案（共影響108人），當中30宗（88%）與諾如病毒相關（共影響94人）。



生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。諾如病毒（英語：norovirus，縮寫：NV）又稱諾羅病毒，諾如病毒是什麼？諾如病毒症狀是什麼？如何預防及治療諾如病毒？一文看清。



食安中心已禁止入口產自愛爾蘭Drumcliff Bay的生蠔。（Getty Images）

諾如病毒是什麼？諾如病毒有什麼症狀？

．諾如病毒是一種無包膜核糖核酸病毒，屬於杯狀病毒科。諾如病毒常引致急性腸胃炎，是食物中毒的常見成因。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。諾如病毒以往常被稱為諾沃克類病毒。

諾如病毒有什麼病徵？

諾羅病毒症狀包括：

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1 -3天內有所改善。



通常幼童嘔吐症狀較明顯，上述症狀一般會持續1~10天，之後便逐漸痊癒。

諾如病毒會傳染嗎？諾如病毒傳染途徑是什麼？

傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

．食用或飲用受病毒污染的食物或水

．接觸患者的嘔吐物或糞便

．接觸受污染的物品

．經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播

衞生署衞生防護中心2月8日表示，五人上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的餐廳Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

諾如病毒有什麼治理方法？

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

諾如病毒症狀多久會好？

諾如病毒所引起的病毒型腸胃炎，通常來得快、去得也快，症狀一般持續約2~3天，若是嬰幼兒、老人和免疫功能不足者，症狀則可能持續1~10天。

諾如病毒潛伏期多久？傳染力多強？

諾如病毒潛伏期一般為12至48小時。

諾如病毒患者康復後，至少3天內都具有傳染性，少數免疫不全的患者甚至在康復後2週，糞便仍存有病毒具有傳染性。

諾如病毒如何預防？

酒精或乾式洗手液無法殺死諾羅病毒，相較之下，肥皂、沐浴乳及洗碗精因含有界面活性劑，能與病毒的脂質融合，導致病毒喪失活性，更有助消滅病毒。

1. 勤洗手：如廁後、進食或準備食物前務必洗手，並避免接觸感染者，若接觸，則務必在結束後清潔雙手。

2. 生熟食器具分開：避免熟食感染病毒。

3. 煮熟食物：諾羅病毒在80度高溫下，烹煮長達30秒才會失去活性。

4. 忌生食：避免食用生冷的海鮮和生肉等易存有病毒之食物。

5. 消毒環境、衣物：被嘔吐物或排泄物弄髒的床單、衣物和週遭環境，可用100cc漂白水加1公升清水清理，並徹底擦乾；清理時，建議戴口罩及手套。

6. 患者接觸過的物品和台面：馬桶、門把等物品表面應用20cc漂白水（次氯酸鈉）加1公升清水擦拭，亦可用次氯酸水、二氧化氯等含氯消毒劑替代。



衞生防護中心總監徐樂堅2月8日呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。（資料圖片／黃浩謙攝）

消毒嘔吐物及溢出糞便所污染地方指引是什麼？

．在清理過程中，應安排其他人士遠離受污染的地方。

．在整個消毒的過程中，應戴上手套及外科口罩。

．如果嘔吐和腹瀉發生的附近範圍內有未覆蓋好的食物，應棄掉所有食物。

小心清除受污染床單及衣服上的大型污穢物，接著浸在1比49 稀釋家用漂白水（把 1 份含 5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）30分鐘，然後徹底清洗。若未能即時清洗，便應把它們放置在密封的袋內，並盡快清洗。

．用即棄抹布由外至內抹去嘔吐物或溢出的糞便，再用1比49稀釋家用漂白水（把 1 份含5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）清洗受污染的地方表面及附近的地方（例如消毒從嘔吐物或糞便溢出邊緣起兩米內的範圍），尤其是經常接觸的地方例如門柄、扶手等。待 15 － 30分鐘以徹底消滅病毒，然後用水清洗並抹乾。

．切勿以拖把清理嘔吐物。

．完成消毒後，必須把所有清潔用具浸在1比49稀釋家用漂白水（把 1 份含5.25% 次氯酸鈉的家用漂白水與 49 份清水混和）30分鐘，然後徹底沖洗，待自然風乾後才可再次使用

．事後必須徹底洗手



過去三周34宗食物中毒個案

衞生防護中心總監徐樂堅周日表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗個案。過去三周已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中88%即30宗與諾如病毒相關，共94人受影響。

調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。徐樂堅指，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。