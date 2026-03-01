伊朗局勢｜杜拜受襲　航班停飛港人被迫滯留：貼近戰爭更珍惜和平

【伊朗／以色列／美國 /哈梅內伊／Dubai】以色列與美國2月28日聯手向伊朗發動襲擊，伊朗其後發動導彈襲擊，波及整個中東，包括阿聨酋杜拜等地。事發時，不少港人身處杜拜旅遊或等候轉機，受軍事行動影響，航班停飛被迫滯留。有港人指當地「馬照跑」，氣氛維持平靜，只市面上較平日少人。



戰火當前，各人有不同體會，有港人指「如此貼近戰爭，才會更懂得珍惜和平的可貴」，亦有在地港人認為「喺呢種動盪入面仲可以如常生活，已經係最大嘅萬幸。」



據央視新聞，當地時間3月1日早晨，阿聯酋杜拜接連傳出多次爆炸聲。當地居民拍攝到導彈降落城區的畫面。（央視新聞）

律師楊雲峰滯留杜拜：意外地近距離感受到戰爭的陰霾

以色列與美國空襲伊朗，伊朗發動的反擊波及整個中東地區。伊朗最高領袖哈梅內伊則已在美軍軍事行動中死亡，官方宣布全國哀悼40天。不過，雙方攻勢未有停歇跡象。

其中，杜拜有酒店被伊朗導彈擊中，當地機場亦受影響。事發時，有港人正身在杜拜旅遊，等候轉機或返港，卻因而被迫滯留當地，歸期難料。律師楊雲峰是其中一人，他3月1日在社交媒體發文指自己身處杜拜，原定今天回港，卻因航班取消而滯留當地，正是美國與以色列空襲伊朗後的第一個晚上，形容自己是「意外地近距離感受到戰爭的陰霾。」

律師楊雲峰在社交媒體發文指自己身處杜拜，因航班取消而滯留當地，正是美國與以色列空襲伊朗後的第一個晚上，形容自己是「意外地近距離感受到戰爭的陰霾」。（smartlegalhk@Threads）

酒店半夜突然響起警報 所有住客到酒店大堂暫待

楊雲峰又提到空襲首日半夜，下塌的酒店突然響起警報，所有住客有序、冷靜地趕到酒店大堂，並無出現恐慌混亂。天空中有火光，他被勸喻留在酒店大堂，以防有空襲時需要逃亡。對於今次經歷，他說：「貼近戰爭，才會更懂得珍惜和平的可貴，香港真係好好」，亦希望能盡快平安回家。

有在地港人指，到了杜拜三年「無諗過會同戰爭咁接近」，幸好大部分空襲都在空中被攔截住。至於當地情況，她說「雖然外界睇到嘅畫面好似好刺激咁，但實質係杜拜依然馬照跑」。（Threads截圖）

有在地港人指，到了杜拜三年「無諗過會同戰爭咁接近」，幸好大部分空襲都在空中被攔截住。至於當地情況，她說：「雖然外界睇到嘅畫面好似好刺激咁，但實質係杜拜依然馬照跑」，商場仍有營業，「大家生活都算係好平安」。她又表示，在這種動盪中仍可如常生活，「已經係最大嘅萬幸」、「希望快啲結束，真心想過返啲平凡日子」。