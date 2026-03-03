消防隊目訛稱父患癌　涉呃同袍及友人借貸25萬　遭廉署起訴今提堂

一名消防隊目涉嫌訛稱父親罹患癌症，向4名職級高於他的同袍及一名友人借貸應急，詐騙及企圖詐騙多筆貸款共約25萬。他今早（3日）遭廉政公署落案起訴，案件在東區裁判法院提訊。



被告黃千乘（36歲），時任消防處消防隊目，現已被停職，被控7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》。被告今日出庭應訊時沒有答辯，案件押後至4月21日再訊，目前獲准保釋。控方今日由廉署人員司徒嘉文代表出庭。

廉署早前接獲消防處轉介貪污投訴而展開調查。案情指，被告於2022年8月至2024年2月案發期間，涉嫌以父親罹患癌症或其他疾病為由，向3名消防總隊目、一名消防隊長及一名友人索取貸款，以支付父親的醫療及藥物費用。

七項欺詐控罪指，被告涉嫌向5名事主訛稱需要支付患病父親的醫療費用，意圖詐騙而誘使五人向他提供七筆貸款共約17萬。三項企圖欺詐罪則指，被告涉嫌以上述理由，意圖詐騙而企圖誘使其中一名消防總隊目向他提供3筆貸款共8萬元，但被拒絕。

廉署調查發現，被告因為想借錢，所以虛構父親患病作為原因。