救生員得女網友私照圖迫性交　半山賓館訂定房　官稱嚴重囚16月

救生員在交友程式「Heymandi」認識一名女網友後，涉提出買下女方的私密照，惟他收到相片後卻拒付款，並用該些照片威脅女方性交，女方報警後答應見面，被告亦租下半山賓館房間，赴約時被捕。救生員原本不認罪，審訊至控方作結案陳詞時才改認罪。案件今(5日)在區域法院判刑，法官李慶年指救生員威脅事主外，亦訂好賓館的房間，明顯準備付諸實行，認為案情嚴重，且他在結案陳詞才認罪，只獲兩個月刑期扣減，判囚16個月。



被告葉駿軒，28歲，救生員，被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，指他於2023年10月8至10日，以非法的手段企圖促致女子X作非法的性行為。他在案件審訊至控方作結案陳詞，並就控罪作修改後才改為認罪。被告的父親、女友和多名朋友有到庭旁聽。

被告葉駿軒認企圖以威手段促致他人非法性交，被判囚16個月。(陳蓉攝)

被告認罪時X已完成作供

法官判刑時指，就辯方認為被告在結案階段認罪，應可獲六分一的刑期扣減，但法官不同意，因本案涉及性罪行，被告起初不認罪，令事主X需出庭作供覆述事件，只會給他九分一的刑期扣減，並以18個月為量刑起點，判被告監禁16個月。

法官曾要求控方就控罪日期請示上司

法官又提及，原本控罪的日期為2023年10月8日(即被告要求X和他性交，否則會發布照片的日期)，控方的開案陳詞和控辯雙方的同意案情，則涵蓋同月8至10日的事情，即包括X報警、答應和被告見面等事情。控方在結案陳詞時，法官要求控方請示上司，控方終決定修改控罪，把控罪詳情涵蓋至同月10日。法官指控方「有異常操作」。

被告稱欲以每張100元向X買私密照

案情指，事主X在2023年10月8日，在交友程式「Heymandi」認識被告，兩人其後透過Telegram聊天。被告提出以每張100元，向X購買私密照。X在Telegram向被告發送照片，該些照片拍到X的容貌及私處。

收照片後拒付款反用作威脅

被告收到照片後拒絕付款，X要求被告刪除已儲存的檔案，被告拒絕，反要求X與他進行性行為，否則會在網上發布她的照片。X翌日報警，並在被告發出邀約時答應赴約。

被捕稱因怕事主不出來才用照片威脅

二人相約在同月10日，在港島半山宏基國際賓館見面。被告向X展示對話及照片後，警員即現身並當場拘捕被告。被告在警誡下稱：「我想約佢出嚟傾計同做愛，不過我驚佢唔出嚟，先用錯方法迫佢出嚟，我其實唔會放啲祼照出嚟。」被告在錄影會面指，在手機存有26張X的私密照片，曾邀約X惟遭受拒絕，因此威脅X與他性交，否則會發布該些照片。

案件編號：DCCC 256/2025DCCC 256/2025