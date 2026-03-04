詹培忠涉買殼交易欺詐聯交所罪成　獲准等候上訴期間以500萬保釋

有「潮州怒漢」之稱的前立法會議員詹培忠，與其兒子詹劍崙，被指在亞洲資源配售可換股票據時，隱瞞秘密「賣殼」協議。兩人早前被裁定兩項串謀欺詐罪成，詹培忠和兒子分別被判囚34和37個月。兩人均已提出上訴。現年79歲的詹培忠今（4日）申請等候上訴期間獲保釋。上訴庭法官楊家雄聽取陳詞後，批准他以500萬元保釋。



本案共涉3名被告：詹培忠、詹劍崙和王蓓麗。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東及聯交所。兩人被裁定罪成遭判囚外，另被判取消出任董事等資格3年。

詹培忠今申請保釋，上訴庭法官楊家雄聽取陳詞後，批准他以500萬元保釋，其他保釋條件包括他在保釋期間不准離港、每星期兩次到警署報到等。

至於女被告王蓓麗被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。她被裁定該罪罪成，被判囚24個月。

同案被告馬鐘鴻於提訊時沒有出庭，被法庭頒下拘捕令。

案件編號：CACC19/2025