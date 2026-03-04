張韋怡告姑仔誹謗　指丈夫「好富有」　沒有動力賺錢

2007年落選港姐、有TVB御用宮女之稱的張韋怡（Gogo）指控其姑仔潘碧玉誹謗她「貪慕虛榮」等一案，今（4日）在高等法院續審，張續接受盤問指，收取「老爺」100萬作為兒子Ashton的教育基金，而該款項由丈夫保管。她認為，潘碧玉對她收到該100萬感「不適」，因此心生妒忌。至於她到北京念書的費用，是由她及母親出資，和該100萬元無關。就張曾表示其丈夫「no power to earn money」，張解釋指，不是覺得丈夫沒有能力賺錢，而是覺得他沒有動力賺錢，「因為佢本身已經好富有」。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。張控告潘碧玉誹謗，索償至少468萬，潘反指張誹謗她，提出反申索。

張韋怡(圖)

張韋怡否認被告方所指 曾把「pizza掟落工人身上」

張韋怡今作供時表示，她入住潘家前沒有聘請工人。就潘家的2位工人，其中一名工人Lita曾經吐口水落麵包，其後自行離職，而Maria則因為態度惡劣而被她解僱。被告方引述張Facebook：「佢話我放粟米落羊腩煲無問准佢，我係主人，放條粟米要你批准？」

張解釋，當天即將到晚餐時間，她想把粟米加入羊腩煲，惟工人姐姐因此感不滿，指羊腩煲為潘德鴻和潘碧玉的父親(下稱潘父)製作。被告方另指出，張曾為其子Ashton叫薄餅外賣，惟其後因工人未有通知外賣已到達，導致該薄餅直到放涼了仍未進食，事後她把「pizza掟落工人身上」，張庭上否認此事。

已向潘碧玉解釋 自己出資加上向母親借款 才可到北京讀書

張在盤問下同意，潘碧玉主動關注Ashton的教育基金事宜，當時覺得她疼愛Ashton，惟其後發現潘碧玉對此事感「不適」，「因為佢誣衊，佢妒忌。」張又指，已向潘碧玉解釋是自己出資加上向母親借款，才可到北京讀書。

張稱，根據其夫Michael所述，潘碧玉曾要求寫Michael遺囑。被告方指出，其實潘碧玉亦曾表示，「如果(潘碧玉)真係嫁唔出，佢會寫遺囑畀晒啲嘢Ashton。」張稱對此不知情。

否認丈夫無能力賺錢 反指他是「無動力賺錢，因為佢本來已經好富有」

被告方引述張的證人陳述書，指她曾稱丈夫「No power to earn money」。被告方盤問張稱，是否代表她認為丈夫無能力賺錢，故想趕走Michael兄長的妻子Eva離開潘家大宅，讓張、Michael和兒子入住。張否認指：「係話佢無動力賺錢，因為佢本來已經好富有。」

張重申，潘父曾給予100萬作為Ashton的教育基金，惟該筆款項一直不在她手上，她收款後「轉身就畀咗我老公」。張認為，潘碧玉妒忌她們收取了潘父100萬，又稱因為「佢(潘碧玉)好多時間留喺屋企，無拖拍，有好多時間策劃。」 指潘碧玉對她們一家「碎片式旁敲側擊」。

案件編號：HCA1500/2020

張韋怡。(張韋怡IG)

