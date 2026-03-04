長洲聖心學校3小學生助行山客獲小功　校長親解「自己行山」質疑

一名男子上月20日在長洲行山時跌倒受傷，左手骨折及弄傷下巴，3位長洲聖心學校學生路過並幫忙報警，陪伴事主直至救護員到場後才離開。聖心學校校長黃良凱今日表示（4日）校方向學生頒發小功，相信三人的善行可成為校內學生的榜樣。對於有人質疑為何小學生可以自己行山，他指學生生活在長洲，行山或到沙灘玩耍「同我哋落商場一樣」。



長洲聖心學校。（學校Facebook圖片）

事主昨日到校致謝 3學生提醒他不要獨自行山

校長黃良凱在商台節目《在晴朗的一天出發》表示3名學生均是六年級生，年初四當日其班主任率先得知事件。校長當晚接獲通知，隨即決定向3名學生授予小功獎勵。

昨日該名受傷的行山男子及其家人親臨學校向3名學生致謝，黃良凱指他們在校長室聊天並回憶當日畫面。當日事主一個人在長洲行山，途中突然暈眩，跌到山邊，3名同學剛好路過並協助報警。事主及其家人又向3名同學送上小禮物，同學則提醒他不要再獨自行山，又帶他去買平安包，吃魚蛋等。

傷者在學校的帖文下留言，形容「呢種臨危不亂的反應即使很多成年人都未必能做到」。（Threads @lsy_cincin）

有目擊者到訪學校 稱誤會傷者與學生是一家人

黃良凱說昨日有人到訪學校，指事發時經過意外地點，但誤會3名同學中，體型較高大的女同學是媽媽，其餘兩名較細小的男同學是兒子，當下以為「你哋自己一家人搞掂佢」。

黃良凱稱部分媒體跟進報道，令3位學生開始感到一定程度的煩擾，但目前未直接聽到負面評價。對於有人質疑為何小學生可以自己行山，他指學生生活在長洲，行山或到沙灘玩耍「同我哋落商場一樣」。

他相信3人的善行可成為校內學生的榜樣，對班上同學的正面影響不可小覷。黃良凱又說，雖然學業成績有高低，但類似經驗可成為學生品格教育的重要一課。