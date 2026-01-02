好人好事．一片回顧｜香港人危難中施援　「幫得就幫」逆境同行

2025年，對港人來說是沉痛的一年。在越是艱困的環境，越能看見人性善良，《香港01》過去一年，採訪了不少好人好事，見證港人守望相助的精神。有幫助路上受困陌生人的善行善舉，也有送餐遇火警時助居民射水救火的外賣員，更多的是在宏福苑大火中雪中送炭的熱心人，例如聆聽市民心聲的悼念區義工、為災民張羅物資的義工團隊、協助災民搬遷的搬屋公司老闆等等。每人的一點支援，編織成安全網，助處於困境的人度過難關。這份「幫得就幫」的情操，成為迎接2026年最強大的力量。



謝同學：留守悼念區的陪伴者

謝同學火災首日便到廣福邨平台擔當義工，協助派發物資；兩日後，他再轉崗位到悼念區遞紙巾，聆聽及安慰前來獻花的家屬及市民。（01製圖）

我唔開心嘅時候都有人安慰我，如果可以嘅話，人哋唔開心嘅時候，我都盡可能安慰佢。 謝同學

大埔宏福苑火災發生當日，理工大學四年級生謝同學馬上挺身而出，在廣福邨及悼念區留守11日擔任義工，與同懷著一顆熱心的陌生人同心協力，分發飯盒與物資。目睹災民尋親、沉痛望着安樂窩陷於火海的一幕，動魄驚心。

隨著救援轉入善後階段，謝同學轉往悼念區工作，每日由早上8時留守至深夜12時，一個擁抱，一張紙巾，安撫哀慟的人群。謝同學並未停下腳步，登記成為非牟利組織的學生義工，希望盡綿力支持災民重拾生活。

物資義工：助人是本能

成師傅說：「我不是甚麼大人物，只是一個很普通的香港人，在電視、各大媒體看到大災難，就很自然、自發性地想幫人。」（01製圖）

我不是甚麼大人物，只是一個很普通的香港人，在電視、各大媒體看到大災難，就很自然、自發性地想幫人。 搬屋公司老闆成師傅

在災民徬徨之際，義工自發編織安全網。義工阿仙收到物資單後，為災民張羅二手家具並協調運輸，即使身處海外仍持續支援，形容強調助人是本能。搬屋公司老闆成師傅則提供貨車與人力，曾為運送及組裝物資工作至凌晨一時。他認為災民承受的壓力非外人能想像，承諾只要有能力便會繼續義載。

義工團隊指出，民間力量雖能解決燃眉之急，但長遠仍需政府制定安置措施。這份守望相助的精神，成為災民在滿目瘡痍的生活中重拾希望的光芒。

外賣員阿健：大埔送餐16載鄰里守護

在大埔送餐16年，外賣員阿健幫忙過跌倒老婦，與街坊合作救熄富蝶邨垃圾房火警，對社區有深厚感情。（01製圖）

幫得就幫。唔好咁自私，做人唔好咁自私。 外賣員阿健

在大埔送餐 16 年的外賣員阿健，秉持「幫得就幫」的信念守護社區。2025年11月25日，他在富蝶邨送餐時發現火警，隨即運用防火知識與街坊合力撲滅垃圾房火種。翌日宏福苑發生奪去 161 條生命的五級大火，身為大埔人的他深感心酸，停工沉澱數日。

阿健的善舉不限於此，他曾救助跌倒長者，亦與訂餐與兒慶生的老翁傾談。他形容外賣同行間並非只有競爭，更會互相補胎、通報路況以避開交通風險，展現行業溫情。對大埔充滿感情的他，衷心祝願死難者安息，並期盼宏福苑受災居民能在各方幫助下早日重建家園。

