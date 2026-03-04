張韋怡告姑仔誹謗　張指曾遭丈夫打穿三分一耳膜　聽力半永久受損

落選港姐、有TVB御用宮女之稱的張韋怡（Gogo）指控其姑仔潘碧玉誹謗她「貪慕虛榮」等一案，今午（4日）在高等法院續審，張作供指，其丈夫Michael 「飲醉就郁手郁腳」，曾「掟爛」她的手提電話。她亦同意自己曾遭家暴，被丈夫打穿三分之一的右耳膜，造成弱聽，令聽力半永久受損。惟她否認丈夫出軌，辯稱訊息中所指的「不忠」是指夜生活頻繁，以及常常夜歸。張又稱，本案令她深感委屈，曾想過自殺，惟否認用剪刀指向兒子Ashton。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

張韋怡(圖)作供時稱，曾被丈夫打穿三分之一的右耳膜，造成弱聽，令聽力半永久受損。

張韋怡今作供指，她一向「唔煙唔酒」，直至2013年與前度男友分手後，才學識飲酒，而其丈夫Michael經常飲酒。被告方質疑，張曾經在訊息指控丈夫「不忠」，是否代表他出軌或有婚外情？張解釋，她對「不忠」的定義是夜生活頻繁，經常晚歸，強調Michael沒有出軌。

張憶述，曾經被丈夫家暴打穿三分之一的右耳膜，造成弱聽，令聽力半永久受損，當時他們仍居於「帝峰·皇殿」，Ashton年約3歲。張表示，Michael「飲醉就郁手郁腳」，造成她身上有其他瘀傷及皮外傷，又曾「掟爛我部電話，好嚴重嘅爛。」

被告方問張：「作為女性，經歷呢啲不愉快，伴侶飲咗酒後用暴力，其實會有啲擔心，因為唔知佢幾時會黎料⋯⋯即係知道佢會飲酒，個心就有啲擔心？」張回應指：「一開始拍拖有，但磨合之後就無。」又稱丈夫上次摑了她一巴後，便承諾不會再犯，「之後再無嚴重身體動作，再者就係掟爛電話，但無身體接觸。」

張韋怡。(張韋怡IG)

曾收過挑釁示威的訊息 目睹有女士把其丈夫的手放在胸部

張另表示，經常有其他女性不停挑釁示威，例如在微信辱罵她是「bitch（潑婦）」，又曾經在公開場合目睹，有女士把其丈夫的手放在胸部，「嗲呀攬呀咁樣」。

被告方質疑，該些女士是否與Michael有感情瓜葛，才會騷擾她，張則認為是「出面啲女人單方面，有啲女人話自己同Michael有關係，於是message我挑釁示威。」

張韋怡亦有在清裝劇《天命》中演出。（電視畫面）

否認用剪刀對住兒子 稱要「兩母子一齊死」 但承認想過自殺

被告方續引述潘碧玉及張的短訊，當中提及張及其母曾輪流到潘父位於九龍塘的住宅「大叫大嗌」。潘碧玉稱，不明白為何兩夫婦的爭執會牽扯到老人家身上，又稱「Michael對你差，無理由你要對潘老先生差，佢係個周身病痛嘅老人家，我哋所有宜家好嘅，都係佢後生時捱返嚟。」

潘又表示：「由此至終都當你好朋友好親人」、「睇八字紫微話我下年有機會嫁得出，我走好過你哋走啦。」

被告方指，張曾在潘家的九龍塘住宅內，用剪刀對住兒子，稱要「兩母子一齊死」，又表示要「攬住個仔一齊跳樓」，張一概否認，惟她承認自己曾想過自殺，因本誹謗案而有感「太委屈，攞左支嘢就想殺自己」，直指「我受夠啦！」

張韋怡今午完成作供，她的丈夫潘德鴻將於明天作供。

案件編號：HCA1500/2020