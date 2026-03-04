伊朗局勢｜杜拜解封後首有航班抵港 騎師田泰安：前所未有地開心
撰文：賴卓盈 羅日昇
出版：更新：
美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。
早前滯留當地的馬會26人團隊中，23人上了今晚抵港航班。騎師田泰安（Karis Teetan）今晚與太太和女兒回港，他形容過去數日每日都嘗試買機票，對於成功回家，他指是前所未有地開心（Never felt so good to be home in my whole life）。
日前到杜拜比賽的香港代表賽駒「昇瀧駒」，馬主團隊、練馬師蘇偉賢以及騎師田泰安滯留當地數日。田泰安今晚10時許與太太及女兒抵港，他形容過去數日一直與家人留在酒店確保安全，不時聽到有導彈在空中飛過，雖然未有影響市面情況，但仍會感到驚怕。
田泰安表示，每日不斷嘗試購買機票，航班曾數次被取消，過程中感到有壓力。對於今日抵達香港，他形容為「前所未有地開心」。
練馬師蘇偉賢：杜拜市面正常 未有太大擔心
練馬師蘇偉賢則稱，杜拜市面正常，未有太大擔心，但對於能回港和重見家人，仍感到相當開心。
香港民航局早前發布通告，指由於目前中東地區關閉和限制空域，加上波斯灣地區持續不有飛彈和無人機活動，飛行運行受到影響。民航處建議航班切勿飛入阿曼、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯等空域。
歐盟航空安全總署（EASA）亦更新飛行通告，指由於伊朗、美國和以色列之間的軍事衝突升級，導致民航持續面臨高風險。EASA將中東和波斯灣一帶列入受衝突影響空域，警告將持續至3月6日。
伊朗局勢｜杜拜直航機抵港 港人曾憂中途折返：今次旅程畢生難忘伊朗局勢｜杜拜返港航班着陸 機艙拍掌歡笑聲不絕：好嘢終於返到伊朗局勢｜杜拜返香港直航機今晚抵達 接機港人：實在太開心伊朗局勢｜伯特利中學3月底杜拜交流團取消 校方稱考慮安全風險伊朗局勢｜滯留杜拜港人連續3日訂3機場航班：唔諗錢，返香港緊要