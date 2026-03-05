伊朗局勢｜「廚魔」梁經倫杜拜返港：起飛時最驚　有機會火箭飛緊

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，數百名港人因中東國家封鎖空域，滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。隨着杜拜機場恢復有限度服務，阿聯酋航空EK380於當地周三（4日）成功起飛，航班於本港周三晚上着陸，旅客中包括到杜拜打理餐廳、有「廚魔」之稱的米芝蓮名廚梁經倫，他指起飛一刻最為擔憂，因當時仍有機會火箭在飛，直至飛離中東領空才鬆一口氣。



有「廚魔」之稱的米芝蓮名廚梁經倫表示，在杜拜的酒店時聽到的爆炸聲相當接近，「真係好似樓上炸」，不過對當地防空系統有信心。（羅日昇攝）

阿聯酋航空EK380航班於當地時間周三上午10時42分，在杜拜機場成功起飛，香港時間周三9時49分抵港，也是杜拜機場恢復有限度服務後，首班回港客機。

梁經倫是抵港乘客之一，他表示，在杜拜的酒店時聽到的爆炸聲相當接近，「真係好似樓上炸」，但對當地的防空系統有信心，感到安全，形容成功攔截所有飛彈，並非外界所流傳般的危險。

他表示，滯留期間主要計劃怎樣回港，不斷查看航班何時可以起飛，期間亦不斷收到很多消息，最終收到好消息。他慶幸可於周三上機，因之後的飛機都有可能會取消，「一落機時好開心，最驚嘅時候係啱啱起飛嘅時候，因為嗰時仲有機會火箭（飛彈）飛緊，一過了中東的空域已感到好安心」。

他又稱，落機後最想與家人見面，翌日則準備如常上班，「自己都要返工，聽日第一件事就係返工」。