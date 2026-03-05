驚蟄2026｜鵝頸橋底打小人聲不絕　台灣客等2小時初體驗：蠻舒服

今日（5日）是節氣驚蟄，按傳統是打小人的好日，灣仔鵝頸橋下各攤檔早上都排起長龍。有市民及遊客專程到場，希望打走來年不順的人與事。有台灣遊客排隊兩小時後首次體驗打小人，稱過程特別，見到小人婆將小人紙打爛一刻：「蠻舒服的」。



2026年3月5日驚蟄，鵝頸橋底的打小人檔口大排長龍。（湯致遠攝）

驚蟄是二十四節氣中第三個節氣，代表入冬的後藏伏於土中的動物昆蟲（古人稱之為「蟄」），在春雷一響後驚醒。傳統上當日為春耕開始，古人會祭白虎祈求鎮壓蛇蟲鼠蟻，後來演變成打小人，希望帶來好運。

小人婆手口不停 敲打聲此起彼落

今早大約十時，鵝頸橋下各攤檔都有人排隊打小人，部份較知名檔口估計有近百人排隊，警方在各個檔口外圍上橙帶，確保行人路順暢。小人婆做個不停手，敲打聲此起彼落，不時有經過的遊客感興趣停下，用手機拍下場面。

台灣遊客蔡先生稱，見到小人婆將小人紙打爛的一刻「滿舒服的」，有舒壓效果。（王海圖攝）

黃小姐替經營生意的親戚到場，目標「小人」是對家公司。（王海圖攝）

台灣遊客等了兩小時 稱有紓壓效果

台灣遊客蔡先生今早十點已到場排隊，等了兩小時才成功打到小人。他表示，不知道今日是驚蟄，但來港前已特意將鵝頸橋底及黃大仙納入行程當中，因為覺得香港的傳統習俗文化特別。今次是蔡先生首次體驗打小人，他稱自己沒有特定目標，而是希望未來一年順順利利，又稱見到小人婆將小人紙打爛的一刻「蠻舒服的」，有紓壓效果，未來若再來港，或會再打小人。

有人幫親戚打對頭公司 被問有效嗎？抒發情緒為主

黃小姐則替經營生意的親戚到場，目標「小人」是對家公司。黃小姐已退休十多年，稱在職時每年都會打小人，主要是打走工作中的不順。被問到多年是否有效，她笑言都是跟隨習俗，抒發情緒為主。

她又提到，打小人近年有不少改變，以往「霸地頭」時代僅得數個檔口，現在發牌後整個橋底都有小人婆；價錢亦有不少變化，不再是每檔都50元收費。不過，她笑言以往曾替人代打，「唔係我俾錢，佢叫我打貴啊嘛，但係無效」，坦言打小人主要是求個心安理得，價錢並非重點。

居於四川的倪小姐（左）受到港人朋黃小姐（右）介紹，今年專程選驚蟄到港打小人。（王海圖攝）

位於橋口的「黃吉利神壇」主事人黃吉利指，今年最多人求姻緣，其次是財運及健康。（王海圖攝）

有人望打走「爛桃花」

居於四川的倪小姐在港人朋友介紹下，今年專程選驚蟄來港打小人，她未有透露明確目標，僅稱是身邊的小人以女性為多，同時都希望祈求平安。她又表示，除了打小人，今趟來港還會到廟宇拜神，稱未來會再來港打小人，「傳統文化ok㗎我覺得」。朋友黃小姐今年則是第二次打小人，稱去年因感情事而打小人見效，故今年再到場，希望打走來年的「爛桃花」。

位於橋口的「黃吉利神壇」目測有近百善信排隊等候，是橋底較受歡迎的檔口。主事人黃吉利表示，今年善信較往年少，認為是警方嚴格圍起檔口所致。她又提到善信當中除了本地人外，不少是內地人，而今年最多人求姻緣，其次是財運及健康。