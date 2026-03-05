張韋怡告姑仔誹謗　張夫潘德鴻稱有返工但選擇性　指胞妹製造問題

有TVB御用宮女之稱的張韋怡（Gogo）告姑仔潘碧玉誹謗案續審，張的丈夫潘德鴻今（5日）在高等法院作供，他稱認識張韋怡前與家人相處和諧，又澄清他有上班，每星期約有一半時間要回公司，並說：「我返工係選擇性，有文件簽就返，自己公司。」對於張與其胞妹的糾紛，他指胞妹為人計較，有次他買了個Hermès Birkin手袋給張，覺胞妹眼紅，故也買她一個同款的。他稱覺搬回家住後張與胞妹開始不和，他嘗試解決問題，惟胞妹卻「一路製造問題」，並指胞妹：「雞蛋裏挑骨頭。」



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

潘德鴻作供時澄清，他有返工，但選擇性，另他非多次家暴，只是試過一次。(陳蓉攝)

張韋怡(圖)昨供稱曾被丈夫打穿三分之一的右耳膜，造成弱聽，令聽力半永久受損，但潘德鴻今作供稱只打過這一次。

公司生意主要由大房長兄處理

潘德鴻接受盤問指，他在2013年認識張韋怡，之前與家人相處和諧，兄弟姊妹間並無拗撬，他與潘碧玉及二哥William，從小到大都相處良好，其父亦疼愛子女，公司的生意則大多交由大房的長兄處理，他持有較小的份額。

有文件要簽就返公司

就張早前作供指，覺得潘德鴻是一名「富二代」，「唔係好覺佢返工」。潘回應稱，他需要上班，但說：「我返工係選擇性，有文件要簽就返。」潘指，他每星期約有一半時間要返公司：「有時可能返一個鐘就走得，自己公司。」他稱2013年每月公司會給他約６至7萬，另有股東分紅，潘父亦會「無定向」給他金錢。

過往愛夜生活 家暴只作過一次

潘德鴻同意他喜歡喝酒，過往的夜生活不少，惟自兒子Ashton出生後減少。他否認有婚外情，對張早前指他「不忠」，意指他經常飲食夜歸，惟他否認「多次家暴」，並稱：「一次，打耳仔嗰次，唔係多次。」該次事件後有給予「承諾書」，表示以後不會再「郁手郁腳」及動手。至於早前提及的其他皮外傷或瘀傷，都是爭拗中的拉扯造成，他並沒有動手。

父親想多見孫兒才搬回九龍塘

辯方引述張與潘碧玉的對話，指張曾聲稱：「我們需要一起做點事，把Eva踢走，Michael太被動及愚蠢，畀人睇穿晒，利用佢啲急躁同目光短淺。」、「要為Ashton打算」潘德鴻解釋，當時因潘父三度要求「想多啲見個孫」，故搬回九龍塘。他否認曾聽過張稱想趕二嫂Eva離開。

潘德鴻否認，張曾因夫妻間爭執而到潘宅「大嗌大叫」，亦不同意張有就此向父親投訴。他認為，張平常相當尊重父親，許多事情都會為他著想。

張韋怡是2007年的落選港姐，現告丈夫潘德鴻的胞妹潘碧玉誹謗。(張韋怡IG)

潘德鴻稱他在2013年認識張韋怡，之前與家人相處和諧。（張韋怡IG）

錄音顯示張曾指外傭不肯煮麵

庭上播放張與潘父理論的錄音，內容圍繞潘家的外傭Maria，張聲稱：「我叫佢煮個麵唔肯煮㗎！」、「而家邊個唔包容邊個？點解我要聽包容、」、「真係好乸煩呀！」、「真係谷﹗」、「話要分雪櫃又係佢哋…..」潘父另回應指：「放低呢啲枷鎖，要包容。」

潘德鴻指胞妹一路製造問題

潘德鴻解釋，當時張是和潘父理論，相信潘父的出發點亦是解決問題。他亦清楚潘碧玉的為人計較，故提出以「分雪櫃」解決問題。潘德鴻指：「我就一路解決問題，佢就一路製造問題。」並指該錄音是潘碧玉指示家中傭人所錄。

覺胞妹眼紅買她名牌袋

潘德鴻稱，買入「帝峰·皇殿」是他自己的決定，他先自行墊支，其後公司再出支票給他。潘仍記得金額為「1693萬」。他在收到錢後，把300萬還給胞妹潘碧玉，同時額外贈送她一個Hermès Birkin手袋。潘德鴻又稱，他先是買了一個同樣的手袋給張，覺得胞妹「眼紅」，故亦送同款手袋給胞妹。他指潘碧玉曾不許張用家中的司機，二人的不和由他們搬回九龍塘約一年始起。

案件編號：HCA1500/2020