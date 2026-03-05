曦庭學社劏九龍塘獨立屋稱名師加盟　協恩前助理校長出律師信否認

內地教育機構「曦庭學社」涉租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，違規劏成60個床位作宿舍用途，出租予赴港升中的內地生，並涉僭建。被指「曦庭」指屬旗下「名校權威教育團隊」的協恩中學前助理校長唐挺堅，及另外四名中學教師透過律師發信，聲明與該機構無合作亦無關連，會保留追究權利。



協恩中學前助理校長唐挺堅。（資料圖片／鄭子峰攝）

「曦庭學社」在宣傳資料中稱，招攬了「名校權威教育團隊」，由協恩中學前助理校長、拔萃男書院前中文拔尖顧問老師唐挺堅擔任學術總負責人；課程發展處高級課程主任黃芳婷任駐社英文科總監。

報道刊出後，唐挺堅與莫海澄、藍蕙詩及岑旻晋在周四（5日）以「四位老師」名義透過律師發信，指從未與「曦庭學社」或Gleam Property Company Limited達成任何實質業務上的協議，或收取過任何金錢和利益。四人指從未接受「曦庭學社」的學術委任，亦未簽署過同意「曦庭學社」直接使用其資料的文件。律師信重申四人與「曦庭學社」無合作亦無任何關聯，會保留追究權利。

另一老師黃芳婷亦另外委託律師發信，指從未受「曦庭學社」或Gleam Property Company Limited委任或聘用，亦無簽訂過任何合約，或收取過任何金錢和利益，會保留追究權利。

「曦庭學社」宿舍正門後的搭建物疑屬僭建物，旁邊設有草地及康樂位置。（梁偉權攝）

「曦庭學社」宿舍設有鋅盤、電磁爐及長凳，供學生煮食。（梁偉權攝）

內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為赴港升中的內地生建設宿舍，有三個疑為僭建的鐵皮搭建物。（戴慧豐攝）

有內地教育機構「曦庭學社」租用位處名校網的九龍塘窩打老道101號一間獨立屋，為12至18歲新來港的中學生辦宿舍。（戴慧豐攝）

五名教師在信中提到的Gleam Property Company Limited，持有經營「曦庭學社」的「曦庭（深圳）教育諮詢有限公司」。Gleam Property Company Limited為香港註冊公司，公司董事為潘伯豪、馮永茂及Guan WenLi，公司創辦成員「All Prestige Consultants Limited」為馮永茂全資持有。

馮永茂曾為上市公司德信集團控股（現稱裕田中國，0313）主席，現時在內地出任珠海市光辰科技有限公司董事長，及承德栢達企業管理咨詢中心（有限合伙）法人代表。2022年，他獲一間加拿大溫哥華科技公司委任為董事時，公司介紹指他在企業管理、企業融資、高科技以及清潔和可再生能源公司的合併和收購方面擁有逾三十年經驗。

教育局早前回覆指，「啓彥教育曦庭學社」並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校，局方至今沒有收到任何機構於上述地址開辦學校的申請，已派員突擊巡查，未發現有人營辦未經註冊學校。

民政事務總署回覆稱，根據牌照處的紀錄，牌照處未有接獲題述機構申請床位寓所牌照，於2026年2月收到教育局轉介及公眾舉報有關題述處所懷疑無牌經營床位寓所後，已聯同教育局人員到所述處所進行調查。若有足夠證據，牌照處將會採取檢控行動。