婦女體檢意識低　調查揭逾40%從未驗身　女青籲婦女關注個人健康

3月8日婦女節將至，YWCA香港基督教女青年會調查發現，本港女士對身體檢查的意識甚低，超過四成訪女性從未接受身體檢查或婦科檢查，對主要婦女疾病包括HPV人類乳頭瘤病毒感染的認識亦不多；近三分二人因檢查費用昂貴而卻步。女青認為，調查結果響起警號，呼籲婦女及早從日常生活開始，多加投資及關注個人健康。



香港基督教女青年會調查發現，本港女士對身體檢查的意識甚低，超過四成者從未接受身體檢查或婦科檢查。

基督教女青年會今年2月以問卷訪問863名25歲至50歲本港女士，其中43.6%受訪者表示未曾做過身體檢查、41.4%人未做過婦科檢查；以細項檢查而言，46.1%未做過血液檢查、49.6%未做過子宮頸癌檢查。

逾六成受訪者因費用昂貴拒體驗

調查亦揭示窒礙接受身體檢查的因素，最多人認為「檢查費用昂貴」（64.0%），其次為「沒有任何徵狀」（40.0%）和「沒有時間」（38.4%）。

調查亦發現，受訪婦女對於主要的女性疾病，例如HPV病毒、子宮頸癌、乳癌的認識及發病過程認識不多。近六成受訪者自認不了解乳癌、纖維囊腫等乳房健康問題；超過七成人自認不了解HPV子宮頸癌和子宮頸癌前病變。

65歲的鳳君（左）曾經在兩次驗身都驗出癌症，認為兩次全身檢查都拯救了她的生命。（香港基督教女青年會提供）

65歲婦兩度體檢確診乳癌 自言因體檢保命

65歲的鳳君在15年前，因緣際會下接觸乳房自我檢測，發現胸部有硬塊，轉介做詳細身體檢查，始發現患上乳癌，切除乳房後保住性命。康復後，因照顧家庭及經濟問題，她未有再接受檢查，直至兩年前發現另一邊乳房出現癌前病變，再度接受手術後終擺脫癌魔。

她認為兩次全身檢查都拯救了她的生命，稱50歲前，從未想過會患病，因此呼籲大眾日常應多關心自己的身體狀況，不應等到出現病徵才求醫或做檢查，以免錯過治療的黃金時機。

急症科專科醫生梁玉鸞建議市民養成定期檢查的習慣，女士亦應每一至兩年接受子宮頸癌等婦科檢查。（香港基督教女青年會提供）

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，調查結果反映女士對自身健康關注不足，情況令人擔憂。（香港基督教女青年會提供）

急症科專科醫生梁玉鸞指，身體檢查是全面了解自身狀況及預防疾病的重要途徑，建議市民養成定期檢查的習慣，女士亦宜每一至兩年接受子宮頸癌等婦科檢查，做到早發現、早處理。她呼籲市民從日常生活入手，提升免疫力、減輕壓力，為健康把關。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，調查結果與公眾經驗相近，反映女士在多重身份下對自身健康關注不足，情況令人擔憂。她建議女士調節責任負擔，將注意力轉移至身心靈健康，多參與社區檢查服務。